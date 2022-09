La Academia 2022. Cesia responde a Myriam Montemayor y la llama inmadura (VÍDEO)

Luego de que Cesia, ganadora de La Academia 2022, imitara en redes sociales a Myriam Montemayor, la madrina de la generación no tomó muy bien esta interpretación y optó por dejar de seguir en redes sociales a la "Leona de Honduras" y a sus compañeros, Nelson y Rubí Ibarra, pues estaba con ellos en un vídeo en vivo mientras cantaba "Como la flor".

Ahora, Cesia ha respondido a toda esta polémica y asegura que no se esperaba esta actitud de Myriam Montemayor. Recordemos que la ganadora de la primera generación de La Academia ha estado en medio de varios escándalos por pleitos con sus excompañeros, ya que aseguran que es una engreída y que los considera "diferentes" solo por no haber tenido el "éxito" que ella tiene. Aquí los detalles.

La Academia 2022. Cesia responde a Myriam Montemayor y la llama inmadura

Cesia decidió imitar a Myriam Montemayor cantando "Como la flor" éxito que la hizo ganadora de La Academia hace 20 años y el cual repitió hace unas semanas en la nueva edición del reality al lado de los alumnos.

Ahora, a través de un vídeo al lado de Nelson y Rubí, Cesia, "la leona de Honduras", quiso hacer una actuación a modo de broma como la de su madrina de generación esperando que se lo tomara como lo que era, un chiste, sin embargo, Myriam no reaccionó de la manera esperada, pues habría dejado de seguirla a ella y a sus otros dos compañeros por haber hecho esa broma.

Cabe mencionar que Nelsony Rubí se mostraron un tanto incómodos ante la imitación de Cesia sobre Myriam, pues aunque ambos se empezaron a reír, dijeron que su madrina "habría entrado al chat" para criticarlos, pues al parecer están al tanto de todas las polémicas que ha protagonizado.

Sin embargo, también lo dijeron como chiste y no se esperaban que en realidad Myriam Montemayor reaccionara de esa manera, tan es así que ahora la misma Cesia, ganadora de La Academia 2022, respondió asegurando que apenas se dio cuenta que efectivamente la había dejado de seguir pero no entiende cuál fue su molestia.

"No me había fijado que de verdad la madrina me dejó de seguir, pero no creo que se haya enojado por algo así porque no fue con mala intención", comentó Cesia.

Cesia también comentó que la actitud de Myriam le había parecido un tanto madura e infantil pues ella no pretendía ofenderla ni que lo viera como un "ataque" hacia su persona.

"Yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, y si se enojó por algo infantil, pues cada quien toma las cosas como quiere, yo no lo hice con mala intención, yo ni sabía, pero bueno, si me dejó seguir es porque le molestó, pero yo no lo hice con mala intención",

Asimismo, Cesia Sáenz comentó que si a ella le hubieran hecho algo así, se hubiera reído y lo hubiera tomado de una forma más madura, dando a entender que Myriam Montemayor actuó de manera visceral y con una inmadurez total.

"Dejó de seguir a Rubí y a Nelson, si a mí me hubieran hecho eso, hasta hubiera hecho un vídeo a dueto porque hasta es chistoso, porque no fue una manera de burlarnos de ella pero bueno, yo lo hubiera tomado de manera madura y me hubiera reído".

Las peleas de Myriam Montemayor tras La Academia

Myriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de La Academia y aunque en ese momento su talento hablaba por ella, ahora es más conocida por el pleito que mantiene con Toñita desde hace varios años por un tema relacionado a los conciertos que organizaron los exalumnos y que ella no estaba de acuerdo.

Asimismo, al parecer también tiene diferencias con Víctor García, Raúl Sandoval, Estrella Veloz, entre otros. De hecho, la pelea más reciente de Myriam fue con sus excompañeros de la primera generación, pues durante una reunión a la que ella evidentemente no fue invitada, también se burlaron de su forma de cantar y la imitaron, hecho que tampoco le hizo mucha gracia a Myriam, tan es así que aseguró iniciar un proceso legal contra Toñita por todo lo que dijo de ella y por amenazarla con golpearla si se la encontraba.