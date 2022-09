Laura Zapata habla sobre su polémica declaración contra los mexicanos; AMLO le responde

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laura Zapata se volvió tendencia en redes sociales luego de declarar en una entrevista que "México es un país de huevones" y que únicamente les gusta extender la mano y recibir dinero sin trabajar, esto refiriéndose también a los apoyos que el Gobierno Federal les da a muchos mexicanos.

Al respecto fueron muchas reacciones que estuvieron en contra de ella, entre éstas la de Yolanda Andrade e incluso, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien la tachó de racista. Debido a lo anterior, Laura Zapata respondió al respecto en sus redes sociales.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre los mexicanos?

Tras la polémica causada por su declaración, la actriz aclaró en sus redes sociales que la expresión de "huevones" no era para todos los mexicanos. "Quiero aclarar que la expresión de huevones, no era para todos los mexicanos. Fácilmente se vio quién se puso el saco; los que no producen, los que son las bases de Morena, los que reciben dinero a cambio de voto y cometen este fraude electoral. Yo amo a los que se levantan todas las mañanas, a los que trabajan, a los del campo, a mis queridos mexicanos que luchan y que trabajan, a esos los quiero, y esos merecerían más dinero, no mil 500 pesos al mes. Yo me refería a los abusivos, a los que viven de nuestros impuestos por vender su pensamiento y su voto, a esos me refería, esos son los huevones de México", expresó la hermana de Thalía.

En la plática para Atypical TeVe con Alazraki, la también productora y cantante expresó sobre el presidente López Obrador: "No lo aguanto, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y por su coraje que le tiene al presidente Calderón". "Es el Atila de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, porque es chapucero (...)", agregó la actriz.

¿Qué dijo AMLO sobre las declaraciones de Laura Zapata?

Sobre los dichos de la actriz, el presidente López Obrador acusó racismo y clasismo, y le recomendó "a esta señora" que "lea a Bonfil Batalla, que lea el México Profundo, que lea a Fernando Benítez (...), no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior".

En la conferencia mañanera del lunes 31 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que el país sea de personas flojas. "Y lo que opina la señora, de que los mexicanos son flojos ¡Millones de gentes piensan así! Pero desde luego, eso no es cierto, el pueblo de México es de los más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes", declaró.

Laura Zapata le responde a AMLO

Tras recibir respuesta en la mañanera, Laura Zapata le pidió a López Obrador "que se ponga a trabajar, que ya deje el chisme". A través de redes sociales, la primera actriz señaló que "México merece más que eso" . La hermana de la cantante Thalía también le recomendó al Presidente cumplir con "sus textos": No mentir, no robar y no traicionar.

Sobre la recomendación que López Obrador le hizo de leer al escritor Guillermo Bonfil Batalla, la actriz señaló: "Lo he leído, sé de lo que habla su obra".

"Entonces pregunto a este señor López Obrador por qué humilla a las civilización mesoamericana, q puebla nuestro país con sus dádivas. Enséñalos a pescar no les regales pescado. Los mexicanos no son sus animalitos a los que tiene q alimentar", expresó.

"Jajajajajajajajaja !!! Ahora si me hicieron el día. Me acusan de Racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de Carlos Alazraki, de verdad q nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los q siempre dicen y q si estoy amargada, vieja, fea.

"Pobre, que si me paga la derecha, que vivo en la tribulación porque mi hermana Thalía se casó con un rico, que si soy de taraVisa, que si vivo un calvario porque mi hermana es mas famosa que yo, que no soy famosa porque hace años no hago nada… jajajaja !!! Que divertidos", expresó Laura Zapata en su cuenta de Twitter

Yolanda Andrade responde a Laura Zapata

#laurazapata

Los Mexicanos NO Somos Huevones !

La Huevona eres tú !

Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia ,

Ponte a Trabajar!!!#laurazapata #yolandaandrade https://t.co/1b8KlDlwgK — Yolanda Andrade (@yolandandrade) August 29, 2022

Las declaraciones de Laura Zapata también hicieron eco en la conductora Yolanda Andrade quien no dudó en responderle que "los mexicanos no somos huevones" y le pidió a la villana de telenovelas que se ponga a trabajar "La Huevona eres tú ! Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia. Ponte a Trabajar!!!", escribió Yolanda Andrade. "Eres patética", le dijo Andrade a Zapata en otro mensaje, acompañado del emoji de un payaso.

En su conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador volvió a tocar el tema de la actriz de "Rosalinda": "La señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza. Porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo".

#LaMañanera Sobre los comentarios de Laura Zapata (@LAURAZAPATAM), de que los mexicanos son "huevones", el presidente @lopezobrador_ destaca que hay que reconocerle su franqueza.https://t.co/nPgt8Wmh1k pic.twitter.com/jBxy2ChVAU — @diario24horas (@diario24horas) August 31, 2022

