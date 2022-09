Niurka intenta besar a conductora en plena programa en vivo; la rechazan: VÍDEO

ECUADOR.— Niurka Marcos nuevamente está dando de qué hablar, pues la vedette en su afán de sacar a flote su lado extravagante y polémico intentó besar a conductora en plena programa en vivo, sin embargo, la presentadora no quiso prestarse al "juego" de la cubana e incluso se mostró incómoda y pidió que no la obliguen.

Fue durante el ''Siéntese Quien Pueda'', transmitido por el canal ecuatoriano, Ecuavisa, en el que estuvo de invitada la también actriz de 54 años. Estando en dicha emisión, los presentadores del show cuestionaron a la cubana sobre el beso que Bad Bunny le dio a uno de sus bailarines durante su presentación en los premios VMA's del pasado domingo 28 de agosto.

Sin embargo, Niurka no solo dio su opinión sobre este comentado beso, también quiso ejemplificar dicha acción, pero no se imaginó que sería ¡rechazada!

En un vídeo que circula en redes sociales, se puede ver cuando la bailarina en su afán de querer reiterar que no tenía nada de malo lo que hizo Bad Bunny, se levantó de su silla, y se acercó a la presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo para tratar de besarla, pero ésta se negó.

“Yo puedo hacer así si me dan permiso”, dijo Niurka mientras se acercaba a Alejandra Jaramillo, quien de inmediato se mostró incómoda y dijo: “No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”.