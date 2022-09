Paco de Miguel rompe el silencio tras polémica con Lolita Cortés en La Academia

Luego de la polémica protagonizada por Paco de Miguel y Lolita Cortés en La Academia 2022, el influencer y comediante rompió el silencio y habló sobre su experiencia en el reality, la cual asegura que no fue del todo agradable.

Recordemos que durante la final de La Academia 2022, Paco de Miguel estuvo como invitado especial con su personaje "Miss Lety" y mientras bromeaba con el panel de jueces, le hizo un chiste no muy atinado a Lolita Cortés quien muy a su estilo decidió ignorarlo en pleno programa en vivo.

Paco de Miguel habla sobre la polémica con Lolita Cortés en La Academia 2022

Paco de Miguel estuvo de invitado en el programa del comediante Franco Escamilla y fue ahí donde habló por primera vez sobre la polémica en la que estuvo con Lolita Cortés. El tiktoker reveló que cuando fue invitado aceptó porque era uno de sus programas de la infancia e incluso lo veía con sus papás. Recordó que la primera generación que él vio fue la de Jolette.

“Me gustaba ese programa, lo veía, domingo familiar, siempre era votar, teníamos a nuestros favoritos. Erasmo fue el ganador de la primera generación que vi, polémica porque fue la de Jolette”, señaló.

Asimismo, comentó que la producción de La Academia 2022 le explicó cómo sería su participación dentro del programa y le entregó un guión ya hecho, y pese a que no se sintió del todo seguro, tampoco quiso hacerle modificaciones porque no sabía si tenía la libertad para hacerlo.

“Vamos al aire y mientras lo estaba diciendo no me estaba sintiendo cómodo; estaba diciéndolo, pero a la vez tratando de cambiar cosas, y cuando Lola reaccionó de esa manera no me lo esperaba”, dijo.

La Academia 2022. Esto es lo que opina Paco de Miguel de Lolita Cortés

Asimismo, respecto a su opinión sobre Lolita Cortés, Paco de Miguel reveló que aunque no era su fan, sabe que es alguien con mucha personalidad y que tenía que seguir con "su personaje" dentro de La Academia 2022 por lo que estaba consciente de que podría reaccionar negativamente, sin embargo aseguró que las redes sociales hicieron el problema más grande de lo que era.

“Era no fan, pero sí decía ‘Es que ella tiene mucha personalidad’, y la tiene, toda una vida haciendo teatro. Ella está en su personaje y obviamente va a reaccionar de esa manera si le estoy dando pie a que ella reaccione así, porque yo estaba hablando directamente de que ella se había peleado con el director. Pero también la gente es bien liosa en Twitter, lo hicieron grande”.

Ante su respuesta, Franco Escamilla le dijo que era la nueva Jolette y que la realidad es que no se sabe cuánta gente que ve La Academia también es seguidor de Paco de Miguel, por lo que era complicado que le respondieran positivamente. Asimismo recalcó que nadie sabía que él tenía un guión y que no fue del todo su responsabilidad, simplemente hizo su trabajo.

“Eres la nueva Jolette... De la gente que ve La Academia no sabemos cuántos ven TikTok y consumen tu contenido. Voy a ser un poquito abogado del diablo, me pongo del otro lado: ‘Estoy viendo a un güey de barba vestido de mujer, no sé quién es y está medio atacando’. La gente no sabe que se te dio un guion”.

Paco de Miguel confesó que hubiera preferido improvisar antes que hacer algo que no va con él, sin embargo, confiesa que fue su culpa por no hacer cambios pero tampoco tenía la confianza de realizarlos.

“Hubiera preferido mil veces improvisar que estar en la incomodidad de hacer algo que no viene de mí, pero fue mi error no decir: ‘Vamos a cambiarlo’... no me sentí con la confianza de cambiar todo”, aseguró

Paco de Miguel dice que fue "su error" por prestarse a esos circos

Paco de Miguel aseguró que fue su error por no cambiar las cosas sabiendo que él tampoco estaba cómodo con el guión que le dieron y dijo que sentía tonto pues desde un principio supo que no daba risa y no era lo que él está acostumbrado a hacer con su personaje.

“Me sentía tonto diciendo lo que estaba ahí, lo leía y decía: ‘Es que esto no da risa’. Por dentro sentía cierta incomodidad, decía: ‘No me gusta, no es el personaje, no iba tan a mí’”, agregó.

Finalmente, el tiktoker señaló que lamenta haberse prestado a esos circos como los que hace La Academia 2022, pues no debió haber permitido que le cambiaran cosas a su personaje.

“Claramente es mi error prestarme a este tipo de circos, es mi error haber ido, no haber revisado bien, haberme prestado a seguir eso, haber permitido que a mi personaje le metieran cosas que no hubiera hecho”, concluyó.

Lolita Cortés dice que no conoce a Paco de Miguel y que hizo una vergüenza en La Academia

Hace unos días, la jueza de Hierro, Lolita Cortés estuvo como invitada con "El escorpión dorado" Alex Montiel, y ahí fue cuestionada también sobre esta polémica. La actriz y cantante aseguró que ni siquiera conoce a Paco de Miguel y que su presentación en La Academia 2022 fue patética, tanto que no le generó nada bueno ni malo, simplemente no despertó nada en ella.

Asimismo, reveló que fue terrible verlo leer todo lo que decía, porque según Lolita Cortés, Paco de Miguel no sabe leer bien, y eso es una falta de respeto para todo el público.