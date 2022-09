CIUDAD DE MÉXICO.— Ricardo Salinas Pliego, habría pedido que Sandra Smester regrese a México para comprobar los gastos que se hicieron bajo su dirección. Tras la salida de Sandra de la televisora del Ajusco muchos rumores han surgido, aunque uno de los más fuertes indica que la ex Directora de Contenido de TV Azteca habría hecho gastos importantes de los que presuntamente no tenía conocimiento el empresario y dueño de la televisora.

Salinas Pliego habría exigido cuentas por ''sueldazos'' de conductores de ''Venga la Alegría''

A principios de agosto, Sandra Smester dejó TV Azteca y se mudó a Miami para trabajar en Telemundo, pero a su salida de la televisora se han generado varios rumores que incluso alguno han sido señalados como la razón por la que se fue de la empresa.

Recientemente, el periodista de espectáculos, Michelle Rubalcava, reveló que el dueño de TV Azteca, no estaba enterado de las pérdidas que tuvo la empresa durante la dirección de Sandra, sin embargo, a casi un mes de la salida de la ejecutiva se ha enterado de los gastos que se hacían, tales como los grandes sueldos que tienen los conductores de ''Venga la Alegría'' y que supuestamente las cifras son mayores que los de los presentadores del programa ''Hoy''.

"Llegó don Ricardo Salinas Pliego de sus vacaciones y se puso a ver números, se dio cuenta de cuánto estaban pagándole a cada uno de los conductores de 'Venga la Alegría', y cuando vio cuánto le pagan a Laura G, semanal, a William Valdés, a Anette Cuburu, vio que tenían unos sueldazos”, comentó el periodista.en su programa de YouTube.

Asimismo, Rubalcava mencionó que dentro de las instalaciones del Ajusco se rumora que todos los conductores de ''Venga la Alegría'' serán despedidos.

"Cuando llegó Sandra Smester a TV Azteca, trajo a muchos conductores a 'Venga la Alegría' y lo que es una realidad es que ningún programa jaló, no funcionó 'La Academia', no funcionó 'Venga la Alegría', no funcionaron muchas cosas, el canal sufrió una situación de rating bastante bajo", explicó Michelle.

El periodista también dijo que Salinas Pliego habría mandado hacer una auditoría a Sandra Smester luego de que " vio todo el despilfarro, porque no fue negocio pagar esos sueldos tan altos para algo que no generó, que no creció en comercialización, en patrocinadores, no hizo dinero, es una pérdida para él, porque es mucho dinero el que se está pagando, entonces que dijo: 'a mí me la traen de Estados Unidos a que me dé cuentas’”.

El exconductor de ‘De Primera Mano’ coninuó diciendo que Sandra regresaría a México para “comprobar qué pasó con cada peso porque es mucho dinero el que gastó".

¿Despedirán a los conductores de ''Venga la Alegría'' por sus ''sueldazos''?

El ahora conductor del programa ''Chismorreo'' indicó que aunque se ha rumoreado de que varios presentadores de "Venga la Alegría" podría dejar el matutino de TV Azteca para irse a Miami con Sandra Smester, esto podría no ser posible, pues la ex Directora de Contenido de TV Azteca solo tiene un "bueno puesto en Telemundo, pero no se va a poder llevar a su gente porque no podrá elegir elenco".

Asimismo, y en referencia a los presuntos sueldazos de los conductores de ''Venga la Alegría'', Michelle Rubalcava manifestó que el caso de William Valdés, quien se sabe que era muy cercano a Sandra, se encontraba en una nómina distinta a la del programa.

Aunque los sueldos de otros dos integrantes del programa (de quien se especula se trataría de Laura G y Anette Cuburu) están por arriba de lo que gana Galilea Montijo, de quien se dice es la mejor pagada de Televisa. Esta situación habría generado el enojo y la molestia de Ricardo Salinas Pliego.