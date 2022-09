Exesposo de Ingrid Coronado se enoja y sale de un programa en vivo

MONTERREY.— Charly López ha vuelto a dar de qué hablar, pero en esta ocasión no por su pelea con su ex Ingrid Coronado. En esta ocasión, el exGeribaldi abandonó furioso el foro de un programa que conduce luego de tener un desacuerdo con su compañero Roberto Carlo, quien le insistía en que comiera algo que al también bailarín le daba asco.

Exesposo de Ingrid Coronado, Charly López, se enoja y sale de un programa en vivo

Fue el pasado jueves 8 de septiembre, cuando Charly López participó en uno de los concursos del programa 'Vivalavi', sin embargo, el también actor terminó abandonando el programa en plena transmisión en vivo debido a la actitud del conductor de 'La más draga', quien quería obligar al exesposo de Ingrid Coronado a comer un esquite.

En un vídeo que el programa compartió en su cuenta de Twitter se puede observar cuando Charly estaba participando con normalidad en la dinámica '¿Soy o me parezco?', pero de repente al exGaribaldi le tocó probar un esquite que tenía patas de pollo y otras cosas, por lo que se negó afirmando que le daba asco.

Ante la negativa del ex de Ingrid, el presentador Roberto Carlo decidió insistir y López ya no pudo contener su enojo.

"No, Roberto... quieres que me coma esto, no brother. Y lo digo en serio, sí me enojé, yo gané, y yo no voy hacer lo que tú quieras, siempre hago lo que tú quieres y no está bien. No brother, ya no vuelvo a jugar además", sentenció Charly antes de abandonar en foro.

¡Qué estaaa pasandooo??? Charly se sale del foro uD83DuDE31 pic.twitter.com/i0Oh7KQcDt — VivalaviMx (@VivalaviMx) September 8, 2022

Por su parte, el exconductor del programa "Sale el Sol", evidenció al también empresario al señalar que abandonaba el foro sin importarle que estuvieran en vivo.

"En este momento se está saliendo del foro Charly López, el de Garibaldi, está abandonando, se está saliendo del foro. Ven para acá, Charly. No te puedes ir del foro, no te puedes ir del foro, vamos a recursos humanos....", mencionó Roberto mientras le sostenía la mano a Charly para impedirle que se fuera.

¿Realmente, Charly López se enojó y abandona un programa en vivo?

A pesar de que el exGaribaldi había admitido que estaba enojado, el presentador de 'La más draga', olvió a insistirle que comiera el esquite: "Una chupadita. Te voy a decir algo, el productor me está diciendo en este momento que tienes que regresar al set y comer".

Debido a ello el exesposo de Ingrid Coronado le contestó: "A ver, yo respeto al productor y a la productora, pero yo no voy hacer esto, no me gusta, ¿o sea, tengo que hacer lo que tú quieres siempre? No", fueron sus últimas palabras antes de abandonar el foro de Multimedios.

Charly López realmente abandonó el foro de programa 'Vivalavi' en plena transmisión en vivo, pero momentos más tarde regresó al set y comentó que había hablado con los productores, pues esas dinámicas no le parecían, además de que señaló que un día anterior había sufrido las consecuencias de dichos "juegos". El exGaribaldi también se disculpó con el público.

"De repente soy mecha corta... Ya, en serio, yo no estoy jugando. Perdón al público, yo no soy así. Clau, Jerry, está bien que juguemos y sí, yo aguanto vara, pero ayer todo el día me dolió el estómago, hagan juegos chidos, no estamos para tragar cochinadas y lo digo en serio, perdón que me enoje", explicó López.

uD83DuDE31 Esto ya se descontrolo, Charly está muy molesto uD83EuDD26??? uD83DuDE31 pic.twitter.com/i55wiKYvaV — VivalaviMx (@VivalaviMx) September 8, 2022

Tras el momento de tensión que los conductores pasaron debido al enojo entre Charly López, el programa finalizó con normalidad.