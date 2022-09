CIUDAD DE MÉXICO.— Gustavo Adolfo Infante hace unos días protagonizó una pelea con las conductoras Joanna Vega Biestro y a Ana María Alvarado en pleno programa en vivo. Tras el pleito, el periodista Michelle Rubalcava salió a la defensa de sus colegas. Sin embargo, esto solo detonó una guerra de declaraciones y amenazas entre Gustavo y Michelle.

Gustavo Adolfo Infante responde a amenaza de periodista

Luego de la acalorada pelea que protagonizó el periodista y presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante con sus compañeras Joanna Vega Biestro y a Ana María Alvarado en una emisión del programa "Sale el Sol", Rubalacava intervino en esta polémica.

Discusión en Vivo durante la transmisión de esta mañana del programa Sale el Sol.



Gustavo Adolfo Infante Vs Joanna Vega pic.twitter.com/LqRqJc68j4 — La Comadrita (@LaComadritaOf2) September 8, 2022

A través de un mensaje en Twitter, Michelle amenazó a Infante con exponer "sus trapitos sucios al aire", asimismo, el también conductor de TV, señaló que él podría hacer que todos supieran quién realmente era Gustavo Adolfo Infante.

“A mí de este señor no me extraña para nada lo que hizo, siempre se ha manejado así... ya demostró quién lleva los pantalones en esa empresa, no son los directivos, es el señor Gustavo Adolfo Infante... todo le conceden, la van a correr", inició diciendo Michelle.

Además de closetera salió chillona uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83DuDE02uD83DuDE02uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) September 8, 2022

En otro tuit el periodista fue más directo y lanzó su "amenaza" contra Adolfo Infante. Fue así como Rubalacava manifestó que si Joanna era despedida, él iba a decir todo lo que sabía de Gustavo.

"Ya le están sacando sus trapitos, lo que dijo Alfredo Adame, créanme que no está diciendo mentiras, y yo siempre he dicho que mi agradecimiento lo demuestro más por lo que callo que por lo que digo. Y si a Joanna Vega Biestro le quitan el trabajo a ver si ahora sí me animo a sacar cosas de las que tengo pruebas, porque ahora sí ya estuvo bueno, es injusto que haya gente mala", agregó el periodista.

En el fondo me da lastima! Nos ha quitado a tantos el pan de la boca por su represion, frustración y poco talento que no sabe todo lo que le va a cobrar la vida y de corazón no le deseo nada malo pero ni modos KARMA ES KARMA uD83DuDC4EuD83CuDFFBuD83DuDC4EuD83CuDFFB https://t.co/IFJJYSmHsP — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) September 8, 2022

Tras los polémicos mensajes de Michelle Rubalcava, Gustavo Adolfo Infante medio un vídeo en su canal de YouTube le respondió a su colega. De igual modo, Gustavo acusó a Rubalcava de haberse metido con personas a su camerino, para presuntamente intimar, así como intentar ligarse a los ejecutivos del canal.

“Hay uno aquí que dice que yo lo corrí y demás, si yo les contara porque se fue: por las borracheras que se pone y porque le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa, por eso se fue Michelle Rubalcava, esa es la verdad. Se pone borracho, le tira la onda a quien no debe tirarle la onda, a los señores ejecutivos, esa es la verdad, el borrachito de Michelle Rubalcava”, afirmó Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante asegura que @MichRubalcava salió de @deprimeramano por borracho y andarse ligando a los directivos de @ImagenTVMex. pic.twitter.com/BShoIqiQQJ — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) September 9, 2022

Sin embargo, el comentario del presentador de "De primera mano" provocó que Rubalcava volviera a arremeter contra él.

“Jajajajaja me voy enterando que la alcohólica closetera me acaba de decir “BORRACHO” y que le tiraba la onda a los ejecutivos de @ImagenTVMex anda ardida esa mujer!!”, dijo Michelle a modo de respuesta para Gustavo.

Jajajajaja me voy enterando que la alcoholica closetera me acaba de decir “BORRACHO” y que le tiraba la onda a los ejecutivos de @ImagenTVMex uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 anda ardida esa mujer!! — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) September 10, 2022

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava se enemistaron?

Recordemos que, Michelle Rubalcava trabajó en el programa "De Primera Mano'' junto a Gustavo Adolfo, sin embargo, el periodista fue despedido. Al salir de la emisión de Imagen Televisión el también conductor aseguró que Infante fue el culpable de su salida.

No obstante, Gustavo Adolfo Infante afirmó que era mentira, aunque no reveló las razones del porqué su compañero fue despedido. Pero ahora que Rubalcava amenazó con revelar sus "secretos", Gustavo aseguró que Michelle fue despedido por insinuarse a los jefes y por tomar en exceso, aunque éste lo negó.