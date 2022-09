CIUDAD DE MÉXICO.— Gabo Cuevas, hace unos días se convirtió en un expulsado más de Survivor México 2022, sin embargo, recientemente el polémico periodista de espectáculos, arremetió contra su excompañera Ale Saadi, a quien señaló de infiel. Asimismo, el expulsado afirmó que la yucateca se relacionó íntimamente con alguien de la producción de Survivor, a pesar de que en Mérida, Yucatán, la espera su esposo, un cantante e integrante de la popular agrupación cubana llamada El Boom.

Survivor México 2022. Eliminado revela que la yucateca fue infiel a su esposo

Gabo Cuevas es un exparticipante de Survivor México 2022, quien ha tenido una serie de conflictos con varios compañeros del reality show, sin embargo, nadie imaginó que se fuera en contra de Ale Saadi.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos habló de varios participantes de la competencia, asimismo, mostró su apoyo hacia algunos de ellos, pero acostumbrado a generar polémica terminó evidenciando su desagrado hacia la yucateca Ale Saadi, pues cuando tocó el turno de hablar de ella "se le fue a la yugular".

“Leal tú que le pusiste el cuerno a tu marido... O sea, pero besar a una persona que está ¡Comprometido! Jura que es verdad, entonces que cuente su verdad del por qué besaba a un reportero, entonces que no invente, perdón pero es la neta. Tú Saadi besaste a un reportero que se llama Fredi”, detalló Cuevas afirmando que su excompañera le fue infiel a su esposo Yousel Croes.

El periodista prosiguió asegurando que su versión es verídica, y que todos los participantes de Survivor México 2022 fueron testigos de que Ale Saadi le fue infiel al integrante de la agrupación cubana.

“Les voy a decir una cosa, bien claro. Lo que he dicho tengo que tener los hu$#% para decirlo y sí, lo digo porque me consta... y a muchas personas, todos los que estuvimos ahí nos consta y saben que no estoy mintiendo, pero que venga a decir en cámara de que ella es leal... leal tú que te beses con otra persona teniendo esposo... Tú tienes hambre de fama y sorry, pero alguien tenía que decirlo y soy yo”, puntualizó Gabo.

Survivor México 2022. Esposo de la yucateca Ale Saadi, reacciona a la confesión de Gabo Cuevas

Luego del revuelo que causaron las declaraciones de Gabo Cuevas contra Ale Saadi, en el programa "Chisme No Like" retomaron la polémica, además de comunicarse con Yousel Croes, marido de la yucateca, para saber qué pensaba sobre la supuesta infidelidad de su esposa.

Con disgusto, pero manteniendo la calma, el cantante externara su sentir ante las declaraciones de Gabo Cuevas:

“Yo lo había evitado... pero llegó un punto que no lo pude soportar porque siento que es una mentira y una difamación hacia mi esposa. Creo que el objetivo de él es destruir a mi esposa”, manifestó Croes.

Por su parte, el presentador Javier Ceriani, quien también fue excompañero de la yucateca en Survivor México 2022, señaló que era imposible que los integrantes hicieran algo así fuera de grabaciones: “Yo te aseguro que es imposible tener intimidad con extraños”.

El esposo de Ale Saadi comentó que tomará medidas legales contra el periodista por su falta de tacto al declarar una noticia de esa magnitud.

“Siento que lo hace con una mala intención y creo que hay que ponerle un stop a ese tipo de personas y quitarles la careta, porque va con la supuesta bandera de la verdad, pero es un hipócrita... Yo no soy muy conocedor de las leyes, no sé si habrá una ley que pueda hacerle pagar a él como un delito”, indicó Yousel.