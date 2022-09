Acusan de maltrato a conductora de Sale el sol tras pelea con Gustavo Adolfo Infante

El pleito entre Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol con Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado ha quedado como uno de los momentos más incómodos en la televisión mexicana y es que aunque muchos están acusando al famoso presentador de machista y violento, ahora una periodista e influencer exhibió el maltrato que sufrió a manos de Joanna Vega Biestro.

Recordemos que Gustavo Adolfo Infante la amenazó en vivo con hacer que la despidan e incluso dijo que renunciaría en caso de que Joanna Vega Biestro se quedara en Sale el Sol; ante esto, la conductora arremetió en su contra y le pidió por favor que midiera sus palabras.

Esto es lo que sabemos sobre el supuesto maltrato que la periodista conocida como "Dulce Gipsy" vivió al lado de Joanna Vega Biestro.

Influencer acusa de maltrato a Joanna Vega Biestro, conductora de Sale el Sol

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la conductora y host digital de Badabun conocida como "Dulce Gipsy" relató que Joanna Vega Biestro la maltrataba cuando trabajaba con ella. Además, asegura que la presentadora de Sale el sol tiene fama de maltratar a maquillistas y empleados.

En el clip, el cual dura aproximadamente 15 minutos, Dulce Gipsy cuenta su experiencia trabajando con Joanna Vega Biestro, y es que la reportera asegura que ya ha trabajado con ambos presentadores en distintas producciones y aunque sabe cómo es el carácter de Gustavo Adolfo Infante e incluso dice que no lo apoya en sus formas, la joven confirma que Joanna Vega Biestro es alguien prepotente y mal educada.

Dulce Gipsy asegura que la hoy conductora de Sale el sol, la marcó por siempre a nivel profesional, pues al igual que Gustavo Adolfo Infante, ella fue a hablar con directivos de cierta televisora, al parecer Televisa, para que la despidieran, pues no quería que le robara protagonismo.

La presentadora de Badabun confirmó que cuando trabajaba con Joanna Vega Biestro era ella quien hacía todo, desde la exclusivas, entrevistas, reportajes, etc, lo cual podría confirmar lo que comentó Gustavo Adolfo Infante sobre que él es el único quien "trabaja" dentro de Sale el Sol.

Dulce Gipsy también comentó que Joanna Vega Biestro no sabe trabajar en equipo, es prepotente, siempre hace comentarios despectivos, y en realidad, es una persona completamente distinta fuera de cámaras. Incluso comentó que hasta llegó a discutir con ella por peinados, pues la conductora de sale el sol no quería que tuvieran el mismo peinado; asimismo, en varias ocasiones le prohibió salir al aire solo porque ella lo decidía.

Dulce aseguró que a raíz de eso, ella decidió salir de la empresa, sin embargo, actualmente agradece haber trabajado con Joanna Vega Biestro pues la hizo más fuerte y logró darse cuenta de todo lo que nunca va a tolerar en ningún puesto de trabajo.

Joanna Vega Biestro responde a Dulce Gipsy y desmiente maltrato

A través de su cuenta de Instagram, Joanna Vega Biestro rompió el silencio tras la polémica declaración de Dulce Gipsy por supuesto maltrato y se defendió de dichas acusaciones.

La conductora de Sale el sol argumentó que no fue ella la que hizo que la despidieran, sin embargo, su trabajo no les gustó a los productores, pues además salió diciendo que un cantante consumía cocaína sin siquiera tener pruebas para demostrarlo, lo cual es una falta gravísima en televisión.

La presentadora también dijo que Dulce Gipsy omitió que fue ella quien peleó para que sí saliera a cuadro y tuviera una oportunidad, además, argumentó que es la única vez que hablará del tema y que es muy difícil hacerse responsables de lo que cada quien hace.

Por su parte, la influencer y conductora de Badabun también le respondió en Instagram diciendo que la persona que entró después que ella sólo aguantó una semana porque ella era insoportable además, la llamó "Boana" en lugar de Joanna.

Joanna Vega Biestro revela por qué no renuncia a Sale el Sol tras pelea con Gustavo Adolfo Infante

Luego de la acalorada pelea que vivieron Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado en Sale el sol, ambas conductoras hicieron una transmisión en vivo en la que explicaron qué había sucedido tras la situación tan incómoda que vivieron, sin embargo, fue precisamente Joanna quien reveló por qué no va a renunciar al matutino de Imagen TV.

“Una de las preguntas que me han hecho, si quieren empezar por ahí, es ¿por qué seguimos en el programa? Y pues se los voy a contestar, es un programa que yo quiero muchísimo, al que curiosamente a mí me habían invitado a participar desde que se inició el proyecto… por x o y no entré, pero dicen que lo que es para ti es para ti… cada quien ha trabajado por ese lugar... Somos 4 conductores que ninguno es jefe de nadie, que tratamos de dar nuestra mejor cara, nuestra mejor opinión pero nosotros 4 estamos en igualdad de circunstancias”, dijo Vega Biestro

Asimismo, Joanna Vega Biestro reveló que no considera amigos a Gustavo Adolfo Infante ni Alex Kaffie, pues no comparte sus formas ni maneras en ciertas ocasiones y aunque asegura que ha intentado acercarse más y entablar una mejor relación, declaró que solo los considera compañeros de trabajo y los respeta a ambos por igual. Por el contrario, con Ana María Alvarado y Héctor Vargas sí ha logrado establecer una amistad y conocerlos a nivel personal, por lo cual ella asegura que es un placer trabajar todos los días a su lado.

“Con Ana y Héctor Vargas, con ellos dos sí hice una bonita amistad, Kaffie y Gustavo son compañeros de trabajo... los respeto, sus formas, no las comparto a veces entonces tal vez soy muy intensa en defender mi opinión, no podemos ir por la vida pensando que si no opinas como yo estás en mi contra”, dijo.

Conductora de Sale el sol revela qué pasó después de la pelea con Gustavo Adolfo Infante

Asimismo, en esa transmisión en vivo, Joanna Vega Biestro continuó contestando preguntas de sus seguidores tras la pelea con Gustavo Adolfo Infante y reveló que muchas personas de la producción pensaban que estaba planeado y que era una broma, sin embargo, asegura que para todos fue incómodo.

Respecto a qué pasó después del pleito en Sale el sol y qué les habían dicho los productores, confesó que les pidieron que eso no volviera a pasar nunca más, pues daña la imagen no solo del programa, sino también de la empresa. Además, Joanna Vega Biestro reveló que incluso ella se comprometía a que eso no se repita en ningún trabajo más.

“¿Qué nos dijeron? Pues obviamente ellos cuidan su pantalla, obviamente eso no puede volver a pasar y yo me comprometo conmigo misma también a que eso no vuelva a pasar, eso no puede permitirse en ningún trabajo y menos en televisión nacional”.

Por otro lado, justo al momento de la pelea, cuando mandan a corte, Joanna Vega Biestro detalló que todos se separaron pues necesitaban su espacio, lo cual era bastante lógico tomando en cuenta que se habían peleado en televisión nacional y es que aunque tanto ella como Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante intentaron poner su mejor cara y seguir con el programa, la realidad es que sí les resultó complicado.

“Nos fuimos a corte y en ese momento nos separamos, cada quien se fue, yo estaba de que ‘necesito aire’, no cruzamos palabra y luego seguimos con el programa entonces también se puede ver que estábamos sumamente incómodos pero pues también tratábamos de seguir con el programa”, dijo.