Adela Micha se pasa de copas en plena entrevista con José Eduardo Derbez (VÍDEO)

Adela Micha se encuentra de nueva cuenta en polémica pues al parecer terminó borracha durante una entrevista con José Eduardo Derbez y Aarón Díaz.

Cabe mencionar que la famosa periodista volvió a ser tendencia hace unos días tras la muerte de la reina Isabel II, pues internautas recordaron cuando casi "mata" a Silvia Pinal debido a que su estado de salud era un tanto delicado y pidió a su equipo preparar todo porque, según ella, "ya casi se moría". Así fue como captaron a Adela Micha pasada de copas en su programa.

Adela Micha se pasa de copas en entrevista con José Eduardo Derbez

Todo sucedió durante la última emisión de su programa "La saga" en la que tuvo como invitados a José Eduardo Derbez y Aarón Díaz, sin embargo, al parecer el ambiente se puso un poco más relajado de lo normal, y Adela Micha terminó emborrachándose. Todo quedó captado en vídeo y los internautas se encargaron de viralizarlo en redes sociales.

En el clip se puede ver que Adela Micha y José Eduardo Derbez estaban platicando sobre el estado de salud de Eugenio Derbez tras el accidente de hombro que sufrió hace unas semanas y por el cual también estuvo grave y hospitalizado.

Adela Micha Se emborracha en plena entrevista con Jose Eduardo Derbez y Aaron Díaz. pic.twitter.com/92hkTUWt36 — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) September 11, 2022

Durante la plática, Adela Micha estaba sosteniendo un caballito con tequila mientras continuaban hablando, pero la conductora dejó ver que estaba pasada de copas cuando, además del tono de su voz, terminó por confundir a Aislinn Derbez con Alessandra Rosaldo, asegurando que la hija del actor era su esposa.

"Yo estaba seriamente preocupada porque el comunicado que mandó su mujer, mi queridísima Aislinn", dice la periodista.

En eso, el mismo José Eduardo Derbez la interrumpe y le dice "es su hija", a lo que Adela Micha le responde: "Perdón, es que hablé con Aislinn".

La presentadora de noticias luego señala que ella buscó comunicarse con varios integrantes de la Familia Derbez porque le tiene un enorme aprecio a Eugenio y estaba preocupada por él:

"Me preocupé, yo lo quiero mucho a Eugenio, somos amigos"

Adela Micha responde a polémica de memes por Silvia Pinal y la reina Isabel II

Como lo mencionábamos anteriormente, Adela Micha de 59 años de edad, estuvo en el ojo del huracán luego de que asegurara que Silvia Pinal "no tardaba en morirse". La periodista se ganó como enemigas a todas las hijas de la actriz de la época de oro, tan es así que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel le mandaron varios recaditos no muy amable sy aseguraron que jamás le volverían a dar una entrevista, pues también la consideraban una amiga muy querida pero desde lo que sucedió. ya no quieren ni verla en pintura.

Ahora, tras la muerte de la reina Isabel II a los 96 años en Balmoral, Escocia, los usuarios en redes sociales aprovecharon para recordar los memes de Adela Micha por la controversia con Silvia Pinal y la periodista, un tanto molesta, respondió a esto en una entrevista para Venga La Alegría; aseguró que no entendía cómo la gente no superaba esa situación y que tampoco les importaba lo que dijeran de ella.

Me da igual, yo no sé como pierden su tiempo haciendo eso, yo no tengo tiempo para eso", expresó

La Adela Micha en estos momentos por la salud de la reina Isabel II pic.twitter.com/RhiPM3lFQZ — Marky Leyva uD83EuDD96 (@ElMarcoLeyva) September 8, 2022

*Se agrava el estado de salud de la Reina Isabell*

Adela Micha: pic.twitter.com/t439dKL4tE — Fra, el hada de las vacantes ??? (@frasalazar) September 8, 2022

Adela Micha viendo que la Reina Isabel II esta hospitalizada. pic.twitter.com/zKz7VixfkE — IZTAPAÑERO ? (@iztapanero) September 8, 2022

Adela Micha: Prepárense algo de la Reina Isabel II pic.twitter.com/RZ8ewz8cv0 — uD83CuDD71?uD83CuDD70?dillo (@baaaadillo) September 8, 2022