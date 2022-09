La Academia 2022. Rubí arremete contra Lolita Cortés y responde a críticas

Rubí de La Academia 2022 decidió romper el silencia tras las críticas de Lolita Cortés, la jueza de hierro. Recordemos que la "quinceañera viral" fue una de las participantes más polémicas y queridas de todo el reality, pues pese a que no tenía el mismo talento vocal que sus compañeros, su carisma y sencillez lograron que se ganara al público de inmediato.

Rubí se llevó el quinto lugar de La Academia 2022 y actualmente asegura que se encuentra preparándose para ser una cantante, actriz y conductora reconocida en México.

Rubí de La Academia 2022 arremete contra Lolita Cortés y responde a críticas

A través de un encuentro con la prensa, Rubí fue cuestionada sobre las críticas que recibió por parte de Lolita Cortés, y aunque reconoció que cuando llegó al reality no tenía ninguna experiencia en televisión y mucho menos en canto, ella sabe que hay una diferencia entre el primer y el último concierto.

Asimismo, reveló que lo que diga Lolita Cortés le tiene sin cuidado, pues ella la respeta mucho pero no le importan sus críticas, incluso asegura que no le guarda rencor ni nada por el estilo.

“No le guardo ningún rencor, no le he hecho nada, independientemente del pensamiento que tenga de mí, voy a ser sincera, no me importa”.

Rubí Ibarra también aseguró que ella quiere tener una carrera musical para cumplir sus propias expectativas, no las de Lolita Cortés, ni las de nadie más. La participante de La Academia 2022 comentó que pese a lo que le dijo la actriz de teatro de no dedicarse al canto, ella sí quiere ser una cantante, y no solo eso, pues también quiere otros proyectos en la televisión.

"Yo estoy aquí para cumplir mis expectativas, no las de ella... le guste a quien le guste”

La Academia 2022. Rubí revela si le molesta que la comparen con Jolette

En la misma entrevista, Rubí Ibarra emitió su opinión sobre todas las críticas y comparaciones que le llegan respecto a Jolette, pues hay quienes la llaman "la nueva Jolette" y contrario a lo que mucha gente piensa, la joven cantante comentó que no le molesta en lo absoluto que le hagan esa referencia, pues respeta mucho a la exparticipante de La Academia cuarta generación debido a todo lo que tuvo que soportar dentro y fuera del reality de TV Azteca.