MÉXICO.— Carlos Bonavides ha generado la crítica luego de que fingiera un paro cardiaco en un programa de televisión, sin embargo, tras la molestia que generó con su "broma", el actor en su defensa indicó que lo hizo para llamar la atención de los productores y le den trabajo, ya que necesita dinero. No obstante, recientemente se confirmó que no solo tiene trabajo sino percibe un alto sueldo.

Carlos Bonavides confirma que trabaja en alcaldía Azcapotzalco; gana miles de pesos

El actor, quien diera vida al popular personaje de "Huicho Domínguez", se ha convertido en objeto de críticas, pues recientemente se dio a conocer el alto sueldo que percibe al ser concejal de la alcaldía Azcapotzalco.

Fue en el programa "Chisme No Like" en el que se reveló que el actor tendría un puesto en la delegación Azcapotzalco por el que recibe un sueldo que rebasa los 30 mil pesos, sin embargo, éste no tendría sentido debido a sus funciones.

"Hizo la broma, dice que no tiene trabajo y con eso llama la atención", comenzó diciendo el presentador del programa transmitido por YouTube, Javier Ceriani.

Los conductores prosiguieron develando que Carlos Bonavides aparece en la lista de trabajadores de la Delegación Azcapotzalco en el puesto de concejal.

Asimismo, los presentadores "Chisme No Like" mencionaron que lograron tener acceso a los sueldos de la alcaldía Azcapotzalco mediante la página de transparencia, fue así como se pudo corroborar que el actor percibe unos $35,248 pesos de salario bruto y neto sería 28,982 pesos al mes, luego de impuestos.

Pero las pruebas de los conductores no fue lo único con lo que se desenmascaró al apodado "Huicho Domínguez", la misma alcaldía confirmó a través de sus cuentas de Twitter que Carlos Bonavides sí trabaja para la dependencia pública.

“El C. Carlos Bonavides Zamudio es concejal por el principio de representación proporcional, es decir, por votación de la ciudadanía”, se lee en el tuit de la alcaldía.

Tras ventilarse esta información se señaló que el Carlos Bonavides nuevamente mintió, pues no se encuentra sin trabajo como él aseguró e incluso tiene un sueldazo debido al puesto que tiene en el gobierno.

Como era de imaginarse, esto volvió a provocar la ola de críticas en su contra.