Fue en junio cuando el romance de Christian Nodal y Cazzu salió a la luz luego de que fueran captados por las calles de Guatemala tomados de las manos y en un plan muy romántico. Esa ocasión incluso lograron tomarse fotos con algunos fans y desde eso prácticamente no se han separado.

Sin embargo, ahora los rumores de boda entre Cazzu y Nodal están más fuertes que nunca, pues en unas imágenes que se filtraron, la pareja fue vista a las afueras de una iglesia besándose.

Recordemos que hace apenas unas semanas se dijo que Cazzu estaba embarazada pero que presuntamente el bebé no era del exnovio de Belinda; dicha polémica fue desmentida por ambos cantantes luego de que hicieran su primera aparición pública en unos premios en Argentina e incluso ahí fue cuando la rapera aseguró estar completamente enamorada de Christian Nodal.

¿Christian Nodal y Cazzu se casan? Son captados besándose en iglesia de Guatemala

Fue Cazzu quien a través de sus historias de Instagram, compartió unas fotografías frente al convento "La Merced" en Guatemala, sin embargo, la cantante no estaba sola, pues estaba acompañada de Christian Nodal.

Pese a que Cazzu decidió cortar un poco las imágenes y ambos aparecen de espaldas, enseguida se pueden notar los famosos tatuajes del cantante mexicano mientras abraza y besa a la argentina.

Sin embargo, esas fotografías habrían sido tomadas al inicio de su relación, pues es importante recordar que Guatemala ha sido uno de los países clave de su romance, debido a que no solo fue donde lo dieron a conocer y a lo largo de los meses han vuelto al lugar en el que su amorío se ha ido consolidando, anteriormente un sacerdote reveló la visita que realizaron a dicho convento.

Christian Nodal quiere casarse en Guatemala ¿con Cazzu?

Recordemos que el padre Luis Castillo mejor conocido como "Padre Choco" confesó que Nodal y Cazzu lo visitaron en el convento de Antigua y él dijo que el cantante era una gran persona y que incluso le confesó que quería casarse ahí.

"¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocozo: 'Si algún día me caso, va a ser aquí, y me casa el padre choco'. Se despidieron de mi con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: 'Recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", contó.

Semanas más tarde, aparecieron en el Cerro de San Cristóbal El Alto, de igual manera, en Antigua, donde traían el mismo outfit de las recientes fotografías publicadas y más tarde se robaron la atención en el concierto de los reguetoneros Wisin y Yandel. Además, ya Cazzu confesó que su amor se trató de un flechazo y está muy enamorada del sonorense.