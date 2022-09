¿Dónde está Inés Gómez Mont? Exsuegra ofrece a la FGR la ubicación exacta de la conductora

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sigue dando de qué hablar, pues luego de que la pareja fuera acusada de robo y peculado, ahora es su exsuegra, Tita Bravo, quien afirma tener la ubicación exacta de la conductora y, además, se ofreció a contactar a la Fiscalía General de la República (FGR) para decirles dónde está tanto ella como su esposo.

Cabe mencionar que Tita Bravo es mamá de Javier Díaz Bravo, papá de Inesita y de los trillizos Javier, Bruno y Diego, a quienes no ve desde hace muchos años y aunque Inés Gómez Mont siempre aseguró que su exesposo era violento y jamás se hizo cargo de los niños, ahora tanto su mamá como el empresario mantienen su versión de que la conductora no permitía que los pequeños vieran a su padre ni convivieran con su familia.

Desde que se dio a conocer la noticia de que Inés Gómez Mont era buscada por la Interpol, Tita Bravo y Javier Díaz expusieron que ellos tenían que estar con los niños, pues tenían la autoridad suficiente y además argumentaron que ellos no tenían por qué pasar por la situación que estaba viviendo su madre.

¿Dónde está Inés Gómez Mont? Su exsuegra asegura tener la ubicación de la conductora

De acuerdo a lo revelado por Milenio, Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, reveló que ya no está dispuesta a quedarse callada y que ella está dispuesta a colaborar con la FGR para dar con el paradero de la que fuera conductora de TV Azteca y Televisa, así como de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Ambos están prófugos de la justicia tras ser vinculados con la delincuencia organizada y además realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Yo con mucho gusto estoy a las órdenes de la FGR, con el señor Gertz Manero. Yo le digo dónde están, donde a qué hora, a dónde se van en el yate felices allá por Oaxaca, con mucho gusto."

Tita Bravo, también expresó que no tiene miedo de las represalias que pudiera sufrir en caso de que ella hable y diga la verdad sobre lo que sabe de Inés Gómez Mont y su esposo, pues argumenta que es problema de la conductora, no de ella e incluso argumenta que las autoridades también saben su ubicación, solo que no "les pueden hacer nada".

"Mi hijo sabe perfectamente dónde están, yo sé perfectamente dónde están, ¿tú crees que no saben dónde están?, obvio, yo no contesto el teléfono, a nadie le contestó el teléfono, voy a cumplir 69 años, ¿tú crees que me da miedo algo?, no. Es problema de la señora, no mío”, indicó.

Hace apenas tres meses, la exsuegra de Inés Gómez Mont había argumentado que la pareja ya estaba de regreso en México pero que aún no podían ver a sus nietos y tampoco sabían si estaban con ellos o si estaban bien. Además, arremetió contra las autoridades capitalinas por no saber hacer su trabajo, pues no era posible que no la hubieran capturado después de tanto tiempo.

“Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están; no puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo. Desde febrero, Inés y el marido regresaron a México y aún no se hace justicia. Ella sigue escondidita gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada”.

En su momento, Tita Bravo argumentó que Inés Gómez Mont y Víctor Mnauel Álvarez Puga se encontraban en el sur de la ciudad de México, sin embargo, otras versiones apuntaban a que la conductora y su pareja habían salido del país, por lo que la Interpol emitió una ficha roja contra ambos.

Cabe mencionar Tita Bravo incluso dijo que no descartaba que sus fuentes pudieran equivocarse y que en realidad su exnuera y su esposo podrían estar Miami, Estados Unidos.

Inés Gómez Mont y su esposo cumplen un año prófugos

Fue el 10 de septiembre de 2021 que la FGR giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, pues fueron acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Desde hace un año se desconoce por completo el paradero de Inés Gómez Mont y su esposo y es que en su último comunicado en redes sociales antes de desaparecer por completo, la famosa presentadora aseguraba que ella no había cometido ningún tipo de delito y se proclamaba inocente.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 - 2018), la pareja habría utilizado empresas que sirvieron para “lavar” dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además, la exconductora de Ventaneando sumó una nueva orden de aprehensión en julio de 2022, esta vez por un fraude fiscal que habría cometido en 2015 por alrededor de 6 millones 6 mil pesos mexicanos en omisión de impuestos.