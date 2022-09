Maite Perroni y Andrés Tovar se van a casar; así anunciaron su boda (FOTOS)

Maite Perroni anunció su compromiso con Andrés Tovar luego de varios rumores de embarazo y de una supuesta boda secreta en Las Lomas en Ciudad de México. La actriz de Rebelde y el productor de televisión dieron a conocer la noticia en sus redes sociales ante sus 10 millones de seguidores y confirmaron que están más enamorados que nunca.

El momento quedó captado en varias fotografías en las que Andrés Tovar logró capturar la reacción de Maite Perroni tras pedirle de manera oficial que sea su esposa. Aquí todos los detalles.

Maite Perroni y Andrés Tovar se van a casar; así lo anunciaron

En unas imágenes que compartieron en Instagram, Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaron que se van a casar. La pareja lleva varios meses de relación y pese a la polémica que se generó tras darse a conocer su romance porque supuestamente se habría tratado de una infidelidad del productor y la actriz, ahora ambos confirmaron lo enamorados que están y se dieron el "sí" definitivo para llegar al altar.

En las fotos que publicaron se puede observar que la pedida de mano fue en un helicóptero y además, Maite Perroni escribió las palabras con las que Andrés Tovar le propuso matrimonio.

WE said yes! ???... Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo.” ATP

“Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas.” MPB

Respecto al anillo de compromiso de Maite Perroni se puede ver que es una lujosa pieza que tiene un diamante en el centro y con algunas pequeñas piedras alrededor, es de color plateado y sin duda fue hecho especialmente para ella.

Famosos reaccionan a la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

El mundo del espectáculo no tardó en reaccionar al reciente compromiso de Maite Perroni y Andrés Tovar pues entre los famosos y celebridades que aprovecharon para dejar un comentario de amor ante esta noticia se encuentran: Sebastián Rulli, Consuelo Duval, Chantal Andere, Paulina Goto, Alejandro Speitzer, Daniela Magún, Fernando Noriega, Bárbara de Regil, Adrián Uribe, Zuria Vega, Sandra Echeverría, Ana María Alvarado, entre otros.

Por supuesto que también hubo reacciones de sus excompañeros y actores de RBD como por ejemplo: Anahí, Estefanía Villarreal, Angelique Boyer, y más.

