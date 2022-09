Periodista exhibe a Gustavo Adolfo Infante; afirma que coquetea con chicas transgénero (VÍDEO)

Gustavo Adolfo Infante se volvió tendencia en días pasados luego de que protagonizara una pelea con las conductoras de Sale el Sol, Ana María Alvarado y Joanna Vega Biestro. El presentador fue tachado de misógino y machista tras amenazar a una de sus compañeras con hacer que la despidan del matutino solo porque él no se sentía cómodo trabajando con ella.

Sin embargo, varias personalidades del mundo del entretenimiento han exigido que Gustavo Adolfo Infante salga de la televisión mientras que otros, como el periodista Michelle Rubalcava lo amenazaron con exponer varios trapitos al sol para demostrar la verdadera persona que es. Aquí los detalles.

Periodista cumple amenaza a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe hablando con mujer transgénero

Luego de que Gustavo Adolfo Infante asegurara que Michelle Rubalcava se había "metido" con los ejecutivos de la televisora para conseguir trabajo, el periodista lo amenazó con exhibirlo y así lo hizo.

A través de su canal de Youtube, Michelle Rubalcava exhibió que Gustavo Adolfo Infante le habría coqueteado a una chica transgénero originaria de Tijuana. La joven llamada Isis Hernández le confesó a Michelle que había intercambiado varios mensajes de texto con el conductor de Sale el sol durante la pandemia.

La modelo, que participó en el concurso "Miss Trans 2022", declaró que Gustavo Adolfo Infante era alguien grosero y una persona muy déspota, incluso primero le dijo que estaba guapa, la invitó a comer y después se refirió a ella como hombre durante una entrevista con Lupita Jones.

"El señor Gustavo Adolfo Infante es una persona muy grosera, de hecho en una entrevista con Lupita Jones se refiere a nosotras como señores, dice que siempre vamos a ser hombres, para mí es una persona muy grosera... El señor en una ocasión me habló por Instagram y me dijo que qué bella estaba, que qué guapa, que cuando salíamos a comer y cuando lo visitaba en la Ciudad de México", comentó Isis

Cabe mencionar que Gustavo Adolfo Infante está casado y aún así hasta le pidió su número de Whatsapp a la chica trans, pero ella no se lo dio porque ya sabía qué clase de persona era; como ella no le dio su contacto, el presentador de De Primera Mano la bloqueó.

"Él me pidio mi WhatsApp y yo le dije que no, no me gustaba pasar mi contacto personal porque no lo conocía, y aparte, ya tenía referencias de ese señor, le pregunté que '¿para qué?' y me dijo 'nada más para tener tu contacto', y me bloqueó. Quién sabe cuál haya sido su fin".

Asimismo, a Isis Hernández, modelo trans con la que coqueteó Gustavo Adolfo Infante, le llamó la atención que él estaba casado y aún así hablaba muy mal de la comunidad LGBT+, además ella en ese momento no era famosa ni se dedicaba al modelaje por lo que no sabe ni cómo consiguió su contacto ni por qué la buscó.

"Pero digo, oye por qué hablas tan mal de la comunidad o de las chicas trans y tú buscas chicas trans, no me buscó para una entrevista, no supe ni el motivo, ni la razón por la que me buscó y no le vi, ni pies, ni cabeza. y el decirme que qué guapa, dije ¿como por?, si es una persona casada, me dejó como intrigada, o será que lo hace para taparle el ojo al macho".

¿Por qué Michel Rubalcava amenazó a Gustavo Adolfo Infante?

Tras la pelea de Gustavo Adolfo Infante con sus compañeras en Sale el sol, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, Michelle Rubalcava salió en su defensa, pues asegura que él fue despedido de Imagen TV gracias a Gustavo y lo amenazó con destapar varias situaciones que lo exhibían y lo dejaban muy mal parado dentro del mundo del espectáculo.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante le respondió que era un borracho y que solo se dedicaba a "meterse" con los grandes ejecutivos de la empresa para subir de puesto. Ahora el periodista no se quedó callado y en efecto, ya exhibió que el conductor de Sale el sol coquetea con otras mujeres estando casado. Además argumentó que siempre ha hablado mal de las personas que forman parte de la comunidad LGBT por lo que le causa gracia que él le busque a mujeres transgénero.

"Yo lo tomo con mucha risa, pero algo que me ha molestado mucho es que es un hombre que se ha burlado mucho de la comunidad LGBT, que ha dañado a mucha gente, tanto de la artisteada como de la no artisteada".

Además, lo invitó a que expusiera con pruebas que él se le ofrecía a los productores o ejecutivos de la empresa como él dice, pero asegura que lo único que sabe hacer es mentir, difamar y lastimar a todas las personas.

"Es un hombre que no se toca el corazón, que ha ofendido, ha lastimado, ha difamado, yo lo invitó a que vaya y saque pruebas de que yo iba y me ofrecía a los ejecutivos", dijo el conductor de 'Chismorreo.

Michelle Rubalcava también pidió que no lo llamara borracho, pues aunque afirma que sí consume alcohol no es una persona de excesos y que solo se dedique a eso.

"Me gusta echarme mis 'drinks' pero de eso a decirme borracho, porque para mí la connotación de borracho es alguien que toma todos los días, alguien que llega borracho al trabajo y yo de domingo a jueves, no tomo ni una gota de alcohol, ese señor se proyecto en mí."