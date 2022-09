Viola Davis no se intimida

TORONTO (EFE).—El estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto de “The Woman King”, protagonizada por Viola Davis, abre las quinielas de las candidaturas al Óscar.

“The Woman King”, la épica historia basada en hechos reales de un regimiento de mujeres en la África de inicios del siglo XIX, está dirigida por la directora estadounidense Gina Prince-Bythewood e interpretada en sus principales papeles por Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch y Sheila Atim.

La acción está situada en el año 1823 y se centra en las agojie, un regimiento de mujeres formado en el reino de Dahomey (actual Benín) para protegerlo de sus vecinos y las potencias europeas, principalmente portugueses, que buscaban esclavos en el corazón de África.

En obras pasadas, como “The Secret Life of Bees”, “Beyond the Ligths” y “The Old Guard”, Prince-Bythewood ya había elegido historias de heroísmo y empoderamiento de mujeres.

En esta ocasión, la directora estadounidense ha elegido a Viola Davis, que encarna a la general de las agojie, para armar una historia que no retrata a los africanos como víctimas sometidas, sino como individuos dignos de admirar por sus acciones y logros.

Responde al reto

Viola Davis, que es la afroamericana que más postulaciones al Óscar ha recibido y que ganó la estatuilla a Mejor Actriz Secundaria en 2016 por su actuación en “Fences”, ha respondido al reto con una interpretación que ha iniciado las apuestas sobre las candidaturas de los premios de la Academia.

Ante el creciente runrún de la crítica sobre las posibilidades de la película en esos galardones, la actriz estadounidense no se intimida: “Se siente que es adecuado”, declaró Viola en una entrevista emitida por el programa de televisión ET Canada, cuando se le preguntó sobre el Óscar.

“He sido modesta toda mi vida. He minimizado mi poder, he minimizado mi feminidad, he minimizado todo. Pero esto se siente que es adecuado”, dijo Viola Davis para añadir que con la calidad de los actores, la dirección y el guión, el filme “se merece los elogios”.

También se estrena mundialmente en el Festival de Cine de Toronto “Butcher's Crossing”, un western basado en la novela del mismo título de John Williams, dirigido por el estadounidense Gabe Polsky e interpretada por Nicolas Cage, Fred Hechinger y Rachel Keller.

La crítica se ha mostrado sorprendida por la participación de Nicolas Cage en la cinta de Polsky por tratarse del primer western en la dilatada carrera del actor, en parte porque Nicolas Cage ha deambulado en los últimos años por una innumerable lista de películas de escaso presupuesto y peor consideración.

Aun así, el actor, que este año ya estrenó “The Unbereable Weight of Massive Talent”, en el que da vida a un personaje que es una versión ficticia de sí mismo, ha conseguido convertirse en un artista de culto que en “Butcher's Crossing” vuelve a ganarse el aplauso del espectador y la crítica.

En el filme, el “salvaje” Cage da vida a un cazador de bisontes que atrae a un joven sin experiencia en el negocio, interpretado por Fred Hechinger, para emprender una ambiciosa aventura por el oeste de Estados Unidos.