Consuelo Duval confiesa que un hombre la agredió en un supermercado

CIUDAD DE MÉXICO.— Consuelo Duval sorprendió al recordar la ocasión en que un hombre la agredió en un supermercado. La comediante también explicó que aunque intentó detener al sujeto, no pudo hacer nada para defenderse, pues éste comenzó a intimidarla cada vez más por lo que se sintió abrumada.

Fue en una emisión del programa ''Netas Divinas'', en el que la actual presentadora de El Retador 2022 contó la lamentable anécdota que vivió mientras hacía sus compras.

La también actriz inició relatando que estaba recorriendo el supermercado cuando un hombre le chocó el carrito de compras, su reacción fue espantarse y disculparse, aunque esta persona de inmediato le buscó pelea.

"Pasó mi hijo por mí para irnos al súper y nos fuimos. Entonces, él con su carrito y yo con el mío, entonces algo pasó que se me atraviesa un hombre con el carrito y me lo empuja, entonces le digo: 'Ay, perdón", detallo la comediante mientras imitaba los gestos que el hombre le hizo, incitándola a pelear.

Consuelo indicó que decidió enfrentarlo y advertirle que no estaba sola: "No entendía porque traía tanto tiro conmigo, ¡Unas cosas! Entonces, me le acercó y le digo: 'Ya párale hijo de...', así quedito y al oído: 'Párale porque no vengo solita...", contó la actriz.

La presentadora de TV señaló que el hombre no le decía nada, pero sí le hacía insinuaciones de pelea con la mirada y algunos movimientos. "Me empecé a sentir muy abrumada... Me quedé sumisamente callada...", añadió la actriz.

Consuelo Duval aclaró que no quería que su hijo se metiera en problemas por defenderla.

Pero antes de finalizar su anécdota expresó su preocupación al no saber qué hacer, pues en esta ocasión no hubo agresiones, ni palabras pero a fin de cuenta fue violentada: "No nos dejemos, las señas también son violencia", concluyó.

Por su parte, Daniela y Paola, también integrantes del programa transmitido por Unicable, le aseguraron que hizo bien en no enfrentarse al sujeto que la estaba violentando, pues "la valentía se tiene que aplicar con inteligencia. Se requiere de mucha valentía para saber dar un paso atrás", puntualizo Paola Rojas.