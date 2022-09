“El Puma”, frágil

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Luego del doble trasplante de pulmón que vivió José Luis Rodríguez “El Puma” tuvo la oportunidad de volver a nacer, por lo que ahora cuida demasiado su salud y ya aprendió a decir que no ante circunstancias que no le parecen.

“Mi cuerpo es frágil, mis defensas son bajas, el licor no lo puedo tomar, si hay alguna persona fumando, me alejo”, señaló el cantante.

Durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado para su canal de YouTube, el artista habló de su familia, los momentos duros en su infancia y juventud, así como el origen de su apodo “El Puma” y de la amistad que tiene con Julio Iglesias.

Ejemplificó la imagen de un avión en donde primero se tiene que poner la máscara de oxígeno uno y después a los demás, eso es algo que aplica para toda su vida.

“Ámate, ama a tu prójimo cuando esté viejo, yo tengo que velar por mí, primero para poder ayudar a los demás. Las personas se hieren cuando les dices que no, se molestan”.

“El Puma” sabe que todo en la vida es cíclico y considera que todos los días son como un examen en el que tiene que probar que su talento sigue vigente.

“Tengo que demostrar al público que todavía sigo en el negocio, que sigo cantando y que no soy un tipo retirado, que para volver tengo que mostrar otra vez como si fuera de cero, como aplicar un examen”, aseguró.

La familia del cantante estuvo formada por 12 hijos: seis mujeres y seis varones; su padre, era de Islas Canarias, y su madre, de Venezuela.

Durante el principio de su carrera “El Puma” se dedicó a la música y a las telenovelas en su país, construyó un propio personaje fuerte.

“En el fondo era un tipo que le gustaban las bromas, me gustaba reír; la risa es como el amor, se expande, el miedo te contrae...”.

Rodríguez expandió su carrera internacionalmente hasta los 33 años porque en Venezuela había un mercado limitado, tenía que ser actor, locutor, cantante, productor y cantaba la música de los comerciales.

“Hice comerciales para polvo para lavar, en Venezuela tenías que hacer de todo, me di cuenta que ningún conocimiento es pérdida, que para esta profesión es indispensable, pasé mi vida haciendo novelas, cantando, haciendo jingles, animando programas de televisión”.

Solo un par de veces se puso borracho en su vida, algo que “fue horrible”, pues todo le daba vueltas, fue cuando aprendió a fumar.

“Hollywood fue el que introdujo el beso, el whisky y el cigarro, aprendimos a través de Hollywood a hacer esas cosas que no te edifican, que no son buenas tampoco; me emborraché un par de veces y dije: ‘no es para mí’”.

Contó que fue un fumador pasivo porque en muchos vuelos, como uno que hizo de Iberia para España estaban todos los presentes fumando y él decía: “Cómo puede ser posible, yo no hallaba cómo respirar, no podía dormir, eran ocho horas, la gente fumando en la cabina del avión, era espantoso”.

De Julio Iglesias dijo que lo admira mucho y respeta bastante por tener una carrera espectacular.

El padre de Enrique Iglesias grabó el tema “Voy a perder la cabeza por tu amor” de “El Puma”, el cual fue “un bombazo”, canción que se puso en una telenovela en Puerto Rico.

Aunque ambos son amigos por esta profesión musical y la distancia no han podido volver a coincidir.