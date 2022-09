Gustavo Adolfo Infante se pelea con Lupillo Rivera: ''tus hermanos te vomitan''

Luego de la pelea entre Gustavo Adolfo Infante y las conductoras de Sale el Sol, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, el presentador no puede dejar la polémica, pues ahora arremetió contra Lupillo Rivera, cantante y hermano de la fallecida Jenni Rivera "La diva de la banda".

Este nuevo enfrentamiento llega luego de que Lupillo fuera fuertemente criticado en su programa "El Retador 2022" tras una polémica con Dulce. La cantante estuvo en el programa de Gustavo Adolfo Infante y ahí fue donde el conductor habría iniciado una pelea que después continuaría en redes sociales. Esto pasó.

Así fue la pelea de Gustavo Adolfo Infante y Lupillo Rivera en redes sociales

Todo comenzó cuando este martes, en plena transmisión del programa "De primera mano", Dulce estuvo como invitada especial, y al ser cuestionada sobre lo que había sucedido en "El Retador" con Lupillo Rivera y el comentario negativo que hizo sobre la cantante, Gustavo Adolfo Infante arremetió en su contra asegurando que no conocía ni un éxito del hermano de Jenni Rivera, dando a entender que nadie lo conoce.

Sin embargo, hace unos años, Lupillo estuvo como invitado con el presentador a su programa "El minuto que cambió mi destino" y ahí, contrario a lo que sucedió este martes, Gustavo Adolfo mencionó una lista de las canciones más famosas que había tenido el cantante de corridos.

Ante esto, Lupillo Rivera publicó en su Instagram un vídeo en el que aparece la entrevista a Dulce y luego, su entrevista en el programa de Gustavo Adolfo Infante y pidió directamente a Imagen TV que sacaran al conductor porque era una falta de respeto tener a personas como él en la televisión mexicana.

"Grupo Imagen….como pueden tener a este personaje @gainfante todavía en esa empresa tan importante…aqui se ve lo poco profesional donde se contradice nomas porque yo no quiero darle entrevistas….y a sus compañeras que mal las trata…es una barbaridad que @imagentvmex no tenga control sobre todo lo que hace….", expresó.

Gustavo Adolfo Infante responde a Lupillo Rivera: "Tus hermanos te vomitan"

Por supuesto que el conductor de Sale el sol no se quedó callado y arremetió contra él en su misma publicación. Gustavo Adolfo Infante le dijo a Lupillo Rivera que no tenía éxito y que a muy poca gente le interesaba lo que hacía. Además, aseguró que no quería tener ninguna entrevista con él y que ni sus hermanos lo soportaban.

Asimismo, lo llamó ardido porque Belinda lo cambió por Nodal y le dijo que no tenía nada qué decir, pues le había faltado al respeto a una gran cantante como lo es Dulce y eso no se hacía.

"Te recuerdo que en primer ardido porque Belinda te cambio por Nodal fuiste tú. Tu ex esposa se ha expresado horrible de ti. Tus hermanos te vomitan. Tienes 10 años que no tienes un solo éxito musical. Tus presentaciones son en serios muy pequeños, es decir que le interesas a muy poca gente"