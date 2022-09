Insultan a Belinda frente a Christian Nodal y esta fue su polémica reacción (VÍDEO)

Christian Nodal causó controversia luego de que, además de aparecer con tatuajes nuevamente, un hombre se puso a insultar a Belinda frente a él y su reacción causó críticas entre los internautas, pues aseguran que la actitud que tomó no fue la mejor y deja mucho que desear. El vídeo ya circula en redes sociales y no está dejando bien parado al cantante de regional mexicano. Esto pasó.

Insultan a Belinda frente a Christian Nodal y él se burla

Resulta que Christian Nodal estuvo en un bar de Guadalajara echándose unos tragos y cantando, en el vídeo se le escucha cantar el tema "Acá entre nos", que hiciera famoso Vicente Fernández, el cual interpreta con un hombre con el que intercambia micrófono en varias ocasiones.

El hombre lo anima a cantar con frases como: "échale Christian", "ese es mi amigo Christian", "acuérdate Christian"; sin embargo, en un momento, mientras Christian tenía el micrófono, al hombre se le escucha decir: "Chin** tu madre Belinda". Tras estas palabras, Nodal se ríe a carcajadas, le da la mano al hombre y continúa interpretando el tema frente al público del lugar.

Las críticas por la reacción de Christian no se hicieron esperar, algunos aseguran que aún sigue "ardido", mientras que otros señalan que aunque ya no sean pareja, Nodal no debió reírse tras el insulto que recibió Belinda, pues eso "no es de caballeros". A la par de esta polémica, el intérprete de "Adiós amor" compartió en sus estados de Instagram un video en el que camina a la orilla de la playa y de la mano con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Christian Nodal ya tendría planes de boda con Cazzu

Recordemos que Nodal y Cazzu son prácticamente la pareja del momento y aunque hace apenas unas semanas hicieron oficial su romance apareciendo en unos premios en Argentina tras varios meses de mantenerlo "privado", la relación entre el exnovio de Belinda y la rapera argentina va mejor que nunca.

Se rumoró que Nodal habría buscado una casa en Argentina para mudarse con Cazzu y hasta comenzar a formar una familia, pues estos meses el intérprete de "Ya no somos ni seremos" dijo que se tomaría unas vacaciones para enfocarse en él y en la nueva música que quiere sacar.

Asimismo, hace apenas unos días, Cazzu subió unas imágenes a Instagram al lado de su novio, Christian Nodal en las que aparecían besándose a las afueras de una iglesia en Guatemala, lugar donde inició su amor y fueron captados por primera vez y dónde, Nodal aseguró que quiere casarse.