Gustavo Adolfo Infante desmiente declaraciones de Verónica Gallardo y se disculpa (VÍDEO)

Luego de que Verónica Gallardo, exconductora de Televisa, compartiera que trabajar con Gustavo Adolfo Infante fue un problema en su carrera, ahora el polémico presentador la buscó personalmente para ofrecerle una disculpa.

Recordemos que desde hace varios días, Gustavo Adolfo Infante fue tendencia en redes sociales por protagonizar una pelea con las conductoras de Sale el sol, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, pues las amenazó con hacer que las despidan y su razón fue que siempre desacreditaban su trabajo.

A raíz de toda esta polémica, varias personalidades del mundo del entretenimiento como Sergio Mayer, Lupillo Rivera, Laura Zapata, Michele Rubalcava, entre otros, han exigido la salida de Gustavo Adolfo Infante de la televisión, pues aseguran que no debería formar parte de Imagen TV.

Discusión en Vivo durante la transmisión de esta mañana del programa Sale el Sol.



Gustavo Adolfo Infante Vs Joanna Vega pic.twitter.com/LqRqJc68j4 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2022

¿Qué pasó entre Verónica Gallardo y Gustavo Adolfo Infante?

Verónica Gallardo explicó en su canal que Gustavo Adolfo Infante la invitó a integrarse a un programa llamado "No lo cuentes" hace algunos años y aunque salió del aire por cambios dentro de la televisora que hoy es Imagen TV, al parecer el conductor se sentía amenazado por la expresentadora en La Oreja.

Verónica relató que cuando Joanna Vega Biestro de Sale el Sol se embarazó, la producción la invitó para cubrirla en lo que tenía a su bebé y pese a que ella aceptó la invitación, fue Gustavo Adolfo Infante quien presuntamente hizo que la sacaran. La conductora comentó que únicamente fue dos programas y ya no la volvieron a llamar, cuando ella preguntó qué había pasado le dijeron que Ana María Alvarado fue la que pidió que no estuviera.

Verónica Gallardo no creyó en esta versión pues conoce a Anita perfectamente y sabe el tipo de persona que es; meses después se enteró que en realidad fue Gustavo Adolfo quien pidió su salida y él ni siquiera formaba parte del programa.

Así se disculpó Gustavo Adolfo Infante con Verónica Gallardo

Ahora, tras estas declaraciones, Verónica Gallardo confirmó que Gustavo Adolfo Infante la llamó para ofrecerle una disculpa, y aunque en un principio ella no quería contestar sus mensajes y sus llamadas, al final terminó aclarando la situación con el también conductor de "De primera mano".

“Desde ayer en la tarde, en la noche, me empezó a llamar, y voy a ser muy sincera, yo dije ‘no, éste me va a insultar, me va a decir de cosas y yo qué necesidad tengo de pelearme’.

La conductora reveló que su anéctoda la contó por casualidad y no porque quisiera pelear con su excompañero, sin embargo, este viernes le marcó de nueva cuenta y ella pensó que en realidad quería aclarar las cosas.

“Hoy me volvió a hablar dos veces y me mando un Whats, y dije ‘no pues sí viene en buena onda’... El Whats decía ‘intenté llamarte y no me contestaste, ojalá y cuando tengas tiempo me regreses la llamada, gracias’, ya con el gracias, dije viene bien”.

Verónica Gallardo contó que Gustavo Adolfo Infante se enteró de lo que había dicho su vídeo y desmintió estas declaraciones asegurando que la habían mal informado. Ante esto, la presentadora le dijo que probablemente tenía muchos enemigos pues eso le habían dicho.

“Me dice ‘oye Vero que me enteré y que salió esto, que yo te bloqueé de aquí de Imagen, no cómo crees, te dieron mal la información’, y le dije ‘bueno, pues yo sólo dije lo que me contaron, pero pues yo creo que dentro de la empresa tienes muchos enemigos que te odian y por eso me vinieron a contar eso’”.

De acuerdo con Verónica, el presentador de Sale el sol negó en varias ocasiones que él haya hablado con alguien para que no la contrataran e incluso ni siquiera sabía que ella se había presentado en la empresa.