CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de 30 años en Televisa, Guillermo del Bosque anunció su salida de la televisora de San Ángel. El productor mediante un comunicado informó que dejaba la televisora, aunque no profundizó en los detalles de su "repentina" despedida. A días de su inesperado, anunció confiesa por qué deja Televisa.

Memo del Bosque confiesa por qué deja Televisa; admite que no se quería ir

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube, el productor reveló las razones de su salida de Televisa.

Aunque en un principio se especuló mucho entorno a su inesperado adiós, Del Bosque aclaró que no hay ningún "misterio" simplemente su contrato acabó y no se pusieron de acuerdo en cuanto a la renovación de éste.

“Es muy sencillo, se venció mi contrato, no nos pusimos de acuerdo, entonces hay un momento en que tú vienes trabajando y dando los resultados y llegas un punto en el que dices, ‘bueno, se termina el contrato, de aquí para adelante, ¿qué se puede subir para que lo discutamos y lleguemos a algo?’ Pero no hubo ni oportunidad de hablar”, explicó 'Memo'.

De igual modo, el productor se sinceró y reveló que la empresa le propuso "rebajar e ir más abajo", pues esa es "la nueva estrategia".

“El planteamiento y la propuesta de la empresa era: ‘vamos a rebajar y vamos más abajo porque esa es la nueva estrategia de lo que estamos haciendo’, entonces decidí pasar”, externó Guillermo del Bosque.

No obstante, 'Memo' afirmó que su salida se dio en buenos términos y hasta le ayudaron a dar un paso importante que hace tiempo quería dar.

“Yo ya traía la iniciativa hace mucho tiempo que me encantaría hacer proyectos y contenidos independientes con mi productora, entonces no se dan las condiciones allá y se acomoda perfecto, entonces dije: ‘prefiero pasar’, todo maravillosamente bien, en buenos términos… y simplemente fue, si esa es la estrategia que están ustedes manejando yo no puedo ir con ella y prefiero jugármela por la libre”, sentenció el productor.

Del Bosque, quien en los últimos años alarmó por el cáncer que padecía, mencionó que ahora que pudo superar esa situación tan grave, Dios le dio una oportunidad para crear contenido independiente.

"Después de levantarme de la situación tan grave que tuve en el hospital… Dios me da el milagro de vivir esta oportunidad de vida, este tipo de cosas ya no me pega tanto… dije, te sales del confort, de una seguridad pero eso también te motiva a ir por más cosas, a generar contenido del que puedas ser socio tú porque ahí todo es de la empresa, te pagan muy bien, vives muy bien, pero nunca nada será tuyo… creo que es el camino y es el momento, todo se dio, no me hubiera gustado irme, pero ya que se acomodaron las cosas, digo, ‘esta es la decisión’ y las puertas se quedan abiertas”, concluyó.