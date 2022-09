Andrea Escalona revela que podría dar a luz en vivo: ''Me gustaría compartirlo'' (VÍDEO)

Andrea Escalona anunció que estaba embarazada hace tan solo unos meses en el programa "Hoy" y ahora que está a tan solo ocho semanas de conocer a su bebé, la conductora asegura que no le importaría dar a luz en vivo y que, contrario a lo que piensan muchas personas, ella sí quisiera compartir ese proceso con sus seguidores como lo ha hecho desde el día uno que dio a conocer la noticia. Esto fue lo que dijo.

En un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Escalona fue cuestionada sobre su "churrito", nombre con el que apodó a su bebé, y la posibilidad de que diera a luz en vivo en "Hoy" para que el público y sus fans vivieran ese momento tan importante a su lado a través de televisión nacional.

Ante la pregunta, la conductora de Hoy dijo que no tendría problema porque eso y que para ella sería muy normal puesto que toda su vida se la pasó rodeada de cámaras, la televisión y todo lo relacionado a eso. Sin embargo, aseguró que también tendría que consultar esta decisión con el papá de su hijo, pero en lo que respecta a ella, no habría mayor inconveniente.

Aún así la hija de Magda Rodríguez aseguró que respeta a quienes no muestran a sus bebés en público o redes, pero que ella opina diferente, pues cree que por seguridad es mejor mostrarlos y que la gente sepa quienes son.

“Yo respeto mucho la opinión de los que ocultan o no muestran la cara de su bebé, pero, hasta por seguridad y todo, yo sí creo en mostrar a tu bebé, no creo en esconderlo, pero bueno, ahora sí que cada quién y yo respeto”, expresó.

Asimismo, fue cuestionada sobre el nombre de su bebé y reveló que aún no han tomado una decisión, pero tampoco descarta la idea de que el público y sus seguidores lo decidan a través de una dinámica dentro del matutino de Televisa y sus demás compañeros en "Hoy".

Andrea Escalona confirmó ante la prensa que ha pensado en documentar todo su proceso y experiencia en su embarazo y escribir un libro pero aseguró que quiere también complementarlo con otros momentos de su vida, como la muerte de su madre y cómo es que después de vivir un duelo tan complicado puede hoy estar tranquila, en paz y "ver la luz".

“He planeado como un libro, algo para más información, no solo que se trate del bebé, sino que hable un poquito de todo; de pérdidas, duelos y ciertas cosas que me han ayudado en este proceso. Sin duda, mi papel ha jugado un papel súper importante en este proceso, es como ver toda la oscuridad y ahora pues toda la luz, después de un proceso tan duro y fuerte como lo fue la muerte de mi mamá”, compartió.

Fue también hace unas semanas que Andrea Escalona reveló que el bebé que está esperando es niño y durante el programa "Hoy" quiso que, a través de un ultrasonido, sus seguidores vieran por primera vez al "churrito".

La presentadora se mostró muy emocionada de compartir este momento con sus compañeros, quienes en todo momento estuvieron a su lado y también se dejaron ver conmovidos ante lo que sucedía.

De acuerdo a lo que reveló la especialista que estaba realizando el ultrasonido, el hijo de Andrea Escalona medía aproximadamente 20 centímetros, pesó entre 400 y 500 gramos y está formado por completo.

Ante las imágenes que estaban pasando, Andrea Escalona dijo sentirse aún incrédula respecto a su embarazo, pues no le "cae el veinte" de que se convertirá en madre en tan solo unos meses.

La verdad como que no me lo creo, hasta que lo veo así en el ultrasonido o hasta esta semana como que ya se me salió más la panza ya lo siento más, pero no sé, todavía no me cae el 20 de que voy a ser mamá.