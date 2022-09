Eugenio Derbez sí puede perder la movilidad en el brazo; revelan la realidad de su ''accidente''

Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para aclarar su estado de salud tras el accidente que sufrió en el brazo y que lo mantuvo hospitalizado por varios días.

El actor, quien se mostró visiblemente afectado y postrado en cama, tuvo la ayuda de su esposa Alessandra Rosaldo para hacer una transmisión en vivo en Instagram en la que aclaró qué fue lo que sucedió realmente y cómo es que se encuentra. Aquí todos los detalles.

Eugenio Derbez no puede moverse del dolor; ''está sedado para que no sufra'', confirma su hijo

Eugenio Derbez aseguró que su accidente fue culpa de un juego de realidad virtual y lo calificó como "algo estúpido", y es que aunque reveló que todo pasa por algo y que debido al trabajo no había ni pisado su casa, ni tenido tiempo libre ni nada por el estilo, aún está tratando de entender cómo es que llegó a sucederle eso.

El actor de "No se aceptan devoluciones" aclaró cómo fue que sucedió el accidente y dijo que cayó de unas escaleras y eso hizo que se le saliera un hueso del hombro, el cual rompió todo lo que estaba a su paso y eso fue lo que le provocó tantas fracturas.

“Llegué al hospital, me trataron de acomodar el brazo. El dolor que sentí no se los puedo describir, empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor y Vadhir les pidió que por favor pararan. Me tuvieron que anestesiar para acomodarme el brazo”, narró.