Gustavo Adolfo Infante busca a Sergio Mayer para reconciliarse; así fue el momento (VÍDEO)

Gustavo Adolfo Infante ha estado en medio de críticas luego de que hace unos días protagonizara una pelea con las conductoras de Sale el sol, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado en pleno programa en vivo y es que tras esa polémica, el famoso presentador se ha visto involucrado en otras tantas, como por ejemplo, su enemistad con Sergio Mayer por el escándalo entre su hijo, Sergio Mayer Mori y la mamá de su hija, Natália Subtil.

Ahora, después de que ambos se pelearan en diversas ocasiones y que se hicieran de palabras además de haber llegado hasta instancias legales, Gustavo Adolfo Infante estaría buscando una reconciliación con Sergio Mayer para establecer una relación cordial y sin que haya algún problema entre ambos. Aquí los detalles.

Fue durante una entrevista con Jorge "El burro" Van Ranking, que Gustavo Adolfo Infante habló con Sergio Mayer con la finalidad de reconciliarse tras una enemistad de hace varios.

El conductor de Sale el sol invitó al exGaribaldi a tomar un café y platicar para limar asperezas y darle la oportunidad al también político de demostrar que todo lo que ha dicho Gustavo Adolfo Infante sobre él es mentira.

Todo comenzó cuando "El burro" le cuestionó sobre Sergio Mayer, la polémica que hay en torno a él y una posible reconciliación. Y es que a través de una llamada telefónica les pidió a ambos que ya arreglaran sus problemas.

“Yo lo único que quiero es que, no que se lleven bien, ni que se vayan a comer o chupar, ni nada, sino que simplemente no hablar mal del uno o del otro”, indicó Jorge "el burro" Van Rankin

Ante esto, Sergio Mayer hizo hincapié en que él no tiene ningún problema con el presentador, sin embargo, pareciera todo lo contrario, pues Gustavo Adolfo Infante siempre ha hablado mal de él y en su contra. Agregó que la única forma en la que se pudiera arreglar toda esta polémica es si se retracta y disculpa de todas sus declaraciones.

Por su parte, el conductor de "De primera mano" le dijo que eso solo pasaría si él mismo le demuestra que todo lo que se ha dicho de él es mentira, pero su condición es que no sea delante de las cámaras, sino en privado e incluso lo invitó por un café para que platicaran tranquilamente.

“Si tú quieres, un día nos sentamos a tomar un café, un helado, pero echarme para atrás de lo que he dicho no puede ser. Si quieres, si tú me lo demuestras sentado, no al aire, con gusto lo hago”, mencionó Infante.