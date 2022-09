EE.UU.— Luego de que Gustavo Adolfo Infante protagonizará una acalorada pelea con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en plena emisión en vivo del programa "Sale el Sol", varios colegas del también periodista se han ido en contra de él, y han aprovechado este altercado para exponer distintas cosas que posiblemente afecten la imagen y proyectos del conductor.

Ahora es Elisa Beristain, presentadora del programa "Chisme No Like", quien afirmó ser dueña del nombre de un programa en el que labora Gustavo Adolfo Infante. Pero ¿planea demandarlo?

¿Gustavo Adolfo Infante será demandado por Elisa Beristain?

Fue en el programa transmitido por YouTube que Elisa Beristain reveló que el nombre del programa de espectáculos ''De Primero Mano'' se lo copiaron a ella.

En una reciente emisión, la conductora de "Chisme No Like" retomó la declaración de su colega Martha Figueroa, quien confesó que le "robaron" su idea. Por su parte, Elisa indicó saber cómo se siente ser hurtada.

“Marthita y Origel, no se sientan mal porque a mí también me lo hicieron… Dentro de los noticieros de ''Estrella TV'' yo tenía una sección, en los cinco noticieros que se llamaba ''De Primero Mano'', esto sucedió cinco años antes de lo que dice Google que empezó el programa de Gustavo Adolfo Infante”, explicó Elisa.

La conductora del programa de espectáculos también comentó que en 2012 ella creó la sección llamada ''De Primera Mano'', en la que hacía entrevistas a famosos y registró el nombre como suyo, por recomendación de su abogado.

“En YouTube, hay entrevistas de esa sección desde julio del 2012... Lo chistoso es que cuando nos andábamos agarrando de la greña con Gustavo Adolfo, hace tiempo, nos acusó de rateros, de todo...”, externó la conductora de TV.

“Según lo que dice Google este programa ''De Primero Mano'', empezó en el 2017, que fue cinco años después de que yo registré ese nombre en Estados Unidos. El registro dice que es para programas de entretenimiento y es de junio 16 del 2012”, agregó Elisa Beristain.

La presentadora de "Chisme No Like" hizo hincapié en que ella es la "dueña" del nombre que tiene uno de los programas en los que labora Adolfo Infante... entonces ¿va a demandar?

“Yo soy la dueña y nunca le reclamé, de hecho, en algún momento, cuando todavía hablábamos, le dije ‘si quieres yo te lo regalo’… Quiero que sepan que esa idea del nombre fue nuestra”, detalló Elisa,

Finalmente, la conductora habló de la posibilidad de demandar a Gustavo Adolfo Infante porque el nombre le pertenece. Pero se limitó a contestar que no: “No lo voy a demandar porque me agarraron mi nombre, no pasa nada”.

Cabe destacar que tras la pelea de Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado varios periodistas de espectáculos salieron a ventilar algunos conflictos que anda teniendo con el conductor.

Recientemente, Martha Figueroa destapó que la televisora Imagen Televisión le robaron la idea de la sección ‘Pájaros en el alambre’, de ''Sale el Sol'', sección de la cual es titular Gustavo Adolfo Infante.

Te puede interesar: Conductora de Televisa acusa a Gustavo Adolfo Infante de frenar su carrera y exhibe pruebas