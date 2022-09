Tania Libertad, parte de un show de primeras voces

Tania Libertad siente una conexión muy especial y cariño por Mérida, por Yucatán. Su gente, su gastronomía, su cultura, es parte de lo que la cantante disfruta cada vez que visita el Estado, y aunque no lo hace muy seguido, por cuestiones de trabajo, cuando está aquí la pasa “de maravilla”.

Fue hace siete años que la cantante, nacida en Perú y nacionalizada mexicana, cantó por última vez en Yucatán, lo hizo con su gran amigo, Armando Manzanero, con quien compartió muchas giras y escenarios.

¿Cuándo será el concierto de ''Las Tres Grandes'' en Mérida?

El próximo 7 de octubre, junto con Eugenia León y Guadalupe Pineda, presentará en la ciudad el espectáculo “Las Tres Grandes”.

Este concepto nació en 2016 durante la grabación del disco “Primera fila”, desde entonces las tres cantantes han visitado muchos países, son tres amigas que disfrutan estar juntas en el escenario compartiendo una misma pasión: la música.

“Ya no esperen tanto tiempo para llevarme a Mérida”, dice entre risas Tania Libertad durante una entrevista con el Diario. “Yo quisiera ir más seguido, sentir ese calor tan especial...”.

Luego de un paro obligatorio por la pandemia del Covid-19, Tania Libertad ha retomado sus actividades musicales, fue en Dubai, hace poco más de un mes, que las tres cantantes volvieron a estar juntas.

“Este espectáculo es muy especial para nosotras, con el tiempo lo hemos ido renovando, agregando canciones, precisamente en Mérida vamos a cantar por primera vez temas de Marco Antonio Solís “El Buki”. También habrá un segmento dedicado a Joaquí Sabina, y no podía faltar el maestro Armando Manzanero”, adelanta.

Tania Libertad cuenta con una trayectoria de más de 60 años, más allá de subir a un escenario, también se involucra en los arreglos musicales del show y la producción es algo que también disfruta mucho.

Cantar con Guadalupe Pineda y Eugenia León lo considera un privilegio, un regalo de la vida, porque son cantantes del mismo nicho, de la misma esencia.

Entre las tres cantantes hay una conexión muy grande, en el show la mayor parte del tiempo están juntas, pero también hay momentos en que brillan por separado.

El romanticismo es un género que nunca dejará de existir, asegura Tania Libertad “lo único que no va a cambiar es el amor, el desamor...”. Esto viene a cuenta al preguntarle sobre la gran influencia que la música urbana tiene en estos momentos en el mundo. Y contra lo que pudiera pensarse, la cantante no está en contra del reguetón, reconoce lo mucho que han luchado sus exponentes para ocupar un lugar. Las letras tan explícitas y las connotaciones sexuales es la parte con la que Tania Libertad no comulga con este género.

A pesar de toda esta corriente musical, la artista opina que las nuevas generaciones han mostrado interés en otros géneros. Y de los compositores menciona a Horacio Palencia, Julión Alvarez, Joss Favela, como gente muy talentosa.

A la par de la gira “Las Tres Grandes” y sus conciertos en solitario, Tania Libertad cuenta que también está presentando un homenaje a Armando Manzanero, en el cual participa el hijo del compositor, Juan Pablo, y que espera pronto poder presentar en Mérida.

De paseo

Caminar en Paseo de Montejo, disfrutar de un helado, la cochinita pibil y sentarse en las sillas “confidentes” es parte de lo que Tania Libertad disfrutará en su próxima visita a Mérida.— Santiago Cortés Pérez