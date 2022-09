“Bardo” muestra la sensibilidad de González Iñárritu

VENECIA.— El Palacio del Cine de Venecia, que acoge cada año los grandes estrenos de su festival, vivió ayer la primera jornada “hispana”, con el desfile sobre su alfombra roja del director Alejandro González Iñárritu y el reparto de “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”, con la que compite por el León de Oro.

El realizador de aclamadas películas como “Amores perros” (2000), “Birdman” (2014) y “El Renacido” (2015) llegó a la alfombra roja veneciana acompañado por su esposa María Eladia Hagerman y mientras sonaba de fondo la banda sonora de su última película.

“Bardo” es la obra más personal del cineasta y, entre otras vivencias, refleja el sentimiento de ausencia que viven las personas que dejan su país, algo que le ocurrió a él mismo cuando en 2001 decidió dejar México y mudarse con su familia a Los Ángeles, California.

“En realidad tiene un poco de verdad falsa y falsedad verdadera”, resumió el director a su llegada al Palacio del Cine preguntado sobre hasta qué punto la película es autobiográfica y citando a los “santos” Federico Fellini y Luis Buñuel como inspiración.

Para él volver a Venecia, donde ya estrenó “21 gramos” (2003) y “Birdman”, es “un privilegio”.

“Venecia te hace sentir en un sueño y te mete en una perspectiva con el tiempo, dándote una lección de humildad. Cuando estás aquí te das cuenta de que el tiempo pasa, que la belleza se erosiona pero sobrevive”, sostuvo el mexicano.

Por la alfombra roja veneciana pasó el resto del reparto, como Daniel Giménez Cacho, que ha logrado el aplauso de la crítica, así como Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Sánchez Solano.

El estreno también atrajo a algunas celebridades italianas e internacionales, como la modelo brasileña Alessandra Ambrosio y la actriz Tessa Thompson, esta última miembro del jurado que asignará el premio a la Mejor Ópera Prima, quien lució envuelta en un enorme vestido rojo que le cubría hasta la cabeza.

“Bardo” es una de las dos películas en español presentes en la Selección Oficial de esta 79a. edición de la prestigiosa Mostra veneciana, mientras que la otra es “Argentina, 1985” de Santiago Mitre, que se estrenará el próximo 6 de septiembre.

En la conferencia posterior a la proyección de “Barddo”, González Iñárritu recordó el tiempo que ha estado alejado de México.

Dijo que en “Bardo” también se explora el éxito y sus artimañas: “mi padre tuvo un éxito heredado y lo perdió todo. Él decía que hay riesgo cuando lo tienes: uno era la tentación al orgullo, a la soberbia que te intoxica y por el otro lado, la pérdida del éxito que te lleva al dolor. Entonces el tener éxito es una condena en muchos sentidos desde ese punto de vista. Él decía que al éxito hay que darle un trago, hacer unos buches y escupirlo porque si no te intoxica.

Para el cineasta mexicano, “esta película a diferencia de las otras no la hice con la cabeza, la hice con todo mi corazón”.

Para Giménez Cacho, quien se pone en la piel de Silverio, el alter ego de Iñárritu, éste fue un trabajo muy diferente al que había hecho antes, “Alejandro me dijo desde el principio: no hagamos un trabajo tradicional, no lo leas, no lo estudies. No me quería dar el guión. Pero lo convencí para que me dejara leerlo una vez. Pero lo hice dos. Y la verdad es que para que pasara esto se necesitaba crear una relación de mucha confianza porque no sabía realmente a dónde me iba a llevar”, concluyó el actor.