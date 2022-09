La Academia 2022. Santiago exhibe maltrato de la producción; afirma que todo era por rating

Santiago de La Academia 2022, fue uno de los participantes más polémicos dentro del reality, sin embargo, tras su paso en el programa, el cantante decidió hablar sobre lo que vivió con sus compañeros y asegura que la producción los maltrataba y puso en riesgo su salud, pues nunca se preocuparon por ellos y lo único que querían era exhibirlos para tener más rating.

Santiago fue el octavo eliminado de La Academia 2022 y pese a que se decía que tenía contactos dentro de TV Azteca y por eso lo mantenían dentro de la competencia, el exacadémico despotricó contra la televisora y aseguro que su negligencia es lo peor en estos casos. Aquí los detalles.

Santiago de La Academia 2022 exhibe maltrato de la producción

A través de un "space" en Twitter con "La comadrita", Santiago reveló lo mal que se la pasó dentro de La Academia 2022 pues asegura que la producción únicamente se preocupaba por el rating del programa y no por los alumnos, ya que la forma en la que los tenían viviendo y la manera tan grave en la que arriesgaron su salud fue terrible.

Recordemos que desde un inicio, La Academia 2022 se vio envuelta en polémica cuando se exhibió que la comida de los participantes tenía gusanos, lo cual les causó problemas estomacales. Asimismo, casi en la recta final del concurso, todos los alumnos fueron hospitalizados por una gastroenteritis y además, Rubí dio positiva a covid-19, lo que provocó que estuviera aislada de sus compañeros y sin poder presentarse.

Santiago dijo que precisamente desde la comida con gusanos que ingirió nunca se recuperó del todo e incluso dijo que hasta los doctores se sorprendieron de lo mal que se encontraba.

"El tema de la salud, fue completamente real, tenía diarrea de mes y medio, de hecho desde que nos dieron a comer gusanos, nunca me recuperé por completo.

Asimismo, reveló que la producción de La Academia y TV Azteca tenían una muy mala organización y comunicación, pues nunca lograron encontrar una solución a todo lo que estaba pasando con ellos dentro de la casa e incluso dijo que todos se echaban la culpa pero nadie se hacía responsable, por eso fue que intentaron culparlo a él desde que se desmayó y recordemos que Santiago fue muy criticado al decir que solo había fingido sentirse mal para llamar la atención.

"El problema con Azteca, en ese momento, fue el nivel de desorden que traen allá adentro, primero echándole la culpa a que si eran los maestros que estaban dándonos mucho trabajo, luego que era Azteca dándole mal presupuesto a catering, y por eso no nos daban de comer, luego que si fue mi culpa porque lo actué, luego que si fue la nutrióloga, o sea traen un desm*dr* feo ahí adentro", añadió.

La Academia 2022. Santiago acusa negligencia por parte de la producción

Santiago, participante de La Academia 20 años, también acusó negligencia por parte del programa de TV azteca pues arriesgaron la salud de todos sus compañeros e incluso los exhibían sin su consentimiento cuando estaban mal argumentando que de eso se trataba el reality. También comentó que cuando llegó al hospital le dieron unos resultados muy preocupantes pues él no estaba bien físicamente, había perdido más de 10 kilos en menos de dos meses y los médicos le prohibieron cantar.

"Los resultados que nos dieron adentro del hospital, sí fueron muy desgarradores, me dijeron que traía muy m*dread*s las tripas, me dijeron que no podía cantar, físicamente no estaba bien, me desmayé más de una vez y sobre todo lo que más nos pegó, fue la negligencia que presentaban en el reality".

Santiago revela que la producción lo maltrataba más a él, pues afirma que en más de una ocasión trataron de ocultar la realidad con las polémicas que mostraban en los conciertos.

"Los malos cuidados que nos daban adentro del reality, fue muy fuerte y luego yo me daba cuenta que mucho trataban de ocultarlo con el tema de que en 'Exatlón' dormían en piedras y pues realmente sí fueron muchos problemas así, es un tema muy delicado que tiene más trasfondo", narró.

Santiago de La Academia revela que la producción quería hospitalizarlos por rating

Santiago aseguró que en varias ocasiones tanto él como sus compañeros querían evitar ser grabados en los momentos cuando se sentían más mal de salud, pues incluso creían que era una falta de respeto hacia sus fans y no tenían por qué exhibirlos así, sin embargo, a la producción de La Academia 2022 no le importaba eso y argumentaban que tenían que ser transparentes con el público y no ocultarles nada.

"Los doctores les dijeron que por qué no me habían llevado antes al hospital, tenía mes y medio de diarrea y además no nos pagaban por estar dentro, para mí sí fue duro. Ya no aguantaba, cantaba una canción y perdía el aliento, ya no podía.... Y luego llega una nutrióloga con la intención de bajarnos todo, o sea, ¿qué estaban buscando? hospitalizarnos a todos y lo lograron... En lugar de decirnos 'perdón por darnos un mal trato', prefieren culparme a mí por las polémicas", agregó.