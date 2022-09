MasterChef Celebrity México 2022. ¿Quién es el eliminado del domingo 4 de septiembre?

MasterChef Celebrity México 2022 cada vez se pone más emocionante y pese a que aún está iniciando, la competencia cada vez se va volviendo más exigente y complicada. Ahora, según diversas cuentas de spoilers e información filtrada en internet, ya podemos saber quién es el eliminado de este domingo 4 de septiembre en MasterChef Celebrity México.

Durante el segundo capítulo quedó demostrado que los chefs y jueces del programa no van a tolerar un solo error por parte de los participantes, pues quieren que todo dentro de su platillo esté impecable, desde el sabor, la presentación, la creatividad, etc. Esto es lo que sucederá en el tercer episiodio de MasterChef México.

¿Qué pasará este domingo en MasterChef Celebrity México 2022?

De acuerdo al avance que mostraron, este tercer capítulo de MasterChef Celebrity México 2022 el destino de los participantes está en juego, pues unas "cartas" estarán de por medio revelando la suerte de cada uno de ellos y está puede ser buena o puede ser muy mala.

Asimismo, se puede ver al "Gypsy Chef" Pablo Albuerne advertirle al comediante Carlos Eduardo Rico que las cosas no le están saliendo tan bien como pensaba, sin embargo, él le responde que pase lo que pase no se va a rendir por nada del mundo, pues no va a dejar de luchar para demostrar que merece estar dentro del reality más famoso de cocina, MasterChef Celebrity 2022.

Cabe mencionar que al parecer se avecina una nueva polémica, pues se escucha a Macky González, exparticipante de Exatlón México, pedirles a los chefs que prueben su platillo pues ella asegura que sí terminó de cocer unas papas. Sin embargo, el chef JoseRa le dice que es una falta de respeto lo que acaba de pedir y que un restaurante jamás pasaría eso, jamás un chef tendría por qué salir y pedir a los comensales que prueben su comida.

El avance de MasterChef Celebrity México 2022 revela que este domingo habrá un eliminado que nadie se espera, sin embargo, ya podría haber indicios de quién sería el participante que abandonará la competencia.

MasterChef Celebrity México 2022. Eliminado del domingo 4 de septiembre

De acuerdo con diversas cuentas de spoilers y la información filtrada en redes sociales, sería el actor Julio Camejo el eliminado de MasterChef Celebrity México 2022 este domingo 4 de septiembre.

Recordemos que su paso por el reality de cocina no ha sido muy afortunado pues casi ninguno de sus platillos ha agradado a los chefs y si ha subido al balcón ha sido por su participación con otros equipos. Además, cómo olvidar su "pelea" con Arturo López Gavito durante el primer capitulo de MasterChef Celebrity México.

Julio Camejo también ha recibido críticas por parte de los jueces sobre su nivel de organización en la cocina, pues le han comentado que mantiene muy sucia su estación y que es importante que aprenda a organizarse y no hacer todo a la carrera,

Cabe mencionar que esta información no está del todo confirmada aún y que por ahora solo es un rumor; habrá que esperar la emisión de MasterChef este domingo para saber qué pasara.

¿Qué participantes continúan en MasterChef Celebrity México 2022?

Los participantes de MasterChef Celebrity México 2022 están mezclados entre actores, conductores, deportistas, músicos, cantantes y youtubers. Aquí la lista completa:

Margarita La Diosa de la Cumbia (Cantante)

Alan Ibarra (Músico)

Talina Fernández (Conductora)

Carlos Eduardo Rico (Comediante)

Nadia López Ayuso (Cantante)

Francisco Gattorno (Actor)

Lorena Herrera (Actriz)

Alejandra Toussaint (Actriz)

Julio Camejo (Actor)

Marcelo Lara (Músico)

Macky González (Deportista)

Mauricio Mancera (Conductor)

Carmen Campuzano (Modelo)

Pedro Moreno (Actor)

Alejandra Ávalos (Cantante)

Ricardo Peralta (Youtuber)

Karla Sofía Gascón (Actriz)

Arturo López Gavito (Productor)

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2022 EN VIVO?

Este domingo 4 de septiembre de 2022 podrás ver MasterChef Celebrity México 2022 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca UNO, por lo que se puede ver desde televisión abierta.

Asimismo, puedes ver esta edición de MasterChef México en el sitio web de TV Azteca y en el canal de YouTube oficial en el publican los capítulos completos unas horas después de que se transmitió