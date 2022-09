Adam Levine responde a rumores de infidelidad a su esposa: ''Crucé la línea''

Adam Levine rompió el silencio tras ser acusado de infiel por una modelo e influencer de 23 años llamada Sumner Stroh, en redes sociales.

El vocalista de Maroon 5 se vio envuelto en polémica luego de que la joven asegurara, a través de un video en TikTok, que mantuvo relaciones con el cantante a espaldas de su esposa Behati Prinsloo, la también modelo de Victoria's Secret con quien se casó en el 2014 y se convirtieron en una de las parejas más queridas del público.

Adam Levine niega ser infiel pero "cruzó la línea"

Adam Levine compartió una historia en su perfil de Instagram en la que niega haber sido infiel a su esposa Behati Prinsloo con la modelo Sumner Stroh, sin embargo, admitió que cruzó la línea.

"Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea, que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo en mi vida del que me arrepiento".

Añadió que su comportamiento llegó a ser inapropiado pero que tomó algunos pasos para remediarlo con su familia.

"Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido. No se repetirá jamás", aseguró.

Adam Levine conoció a su esposa 10 años atrás, con quien ahora comparte dos hijas (Dusty Rose y Gio Grace) y recientemente confirmaron la espera de su tercer bebé. El cantante concluyó:

"Me hago completamente responsable. Atravesaremos esto. Y lo haremos juntos".

Hasta el momento, la famosa modelo y "ángel" de Victoria Secret no ha opinado nada al respecto sobre la infidelidad de Adam Levine y la modelo Sumner Stroh.

Así fue la supuesta infidelidad de Adam Levine y Sumner Stroh

En el vídeo que ya cuenta con 1.2 millones de vistas, la influencer Sumner Stroh compartió que fue "manipulada" presuntamente por un hombre casado, posteriormente mostraría mensajes privados con Adam.

"En aquel momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en el mundo como lo estoy ahora, así que en definitiva fui muy fácil de manipular", dijo.

De acuerdo con el relato, Adam Levine y la modelo mantuvieron una relación por un año y pese a que llevaban tiempo sin hablar, él la buscaría para comunicarle que estaría esperando un hijo, además le hizo una peculiar pregunta.

"OK, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño de verdad quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? Esto va súper en serio".

En los supuestos mensajes también se observa que el cantante le hacía cumplidos hacia su aspecto físico. Por su parte, Sumner se disculpó con Behati Prinsloo y expresó, en otro material de la red social, que se da cuenta que no es la víctima de la situación.

"Yo no soy el que sale lastimado en esto. Es Behati y sus hijos", agregó la influencer. "Y por eso, lo siento mucho, mucho".

No esperen, todavía no nos podemos ir a dormir porque me acaba de salir el chisme de Adam Levine y pues uD83CuDF7FuD83EuDEE0 pic.twitter.com/XBd5aPHZKC — Elán (@_elan_) September 19, 2022

Poco después de que el primer vídeo se volviera viral, la modelo hizo un segundo clip en el que aclara que no quiere ser la víctima, pues para muchos usuarios su declaración respecto a que no sabía que Adam Levine era casado y tenía esposa, son completamente inválidos.

Sumner Stroh reveló que creyó que el matrimonio con Behati Prinsloo había terminado y que lo querían mantener en secreto por el hecho de ser celebridades, sin embargo, está "muy asqueada y enojada" con ella misma.

"Hice todo eso porque tenía la impresión de que su matrimonio había acabado. Y por eso me siento explotada porque yo creí todo lo que él me decía, por mi vulnerable posición, de ser nueva en LA. Una vez que me di cuenta que ese no era el caso, terminé las cosas", dijo.

¿Quién es Sumner Stroh, la modelo con la que Adam Levine fue infiel?

Sumner Stroh es una modelo e influencer de 23 años de edad. Tiene actualmente más de 300 mul seguidores en Instagram y Tiktok y trabaja para la agencia "Verve Agency" la cual también representa a famosos como Austin Mahone, Pia Mia y Levi Conely.

De acuerdo a la información que comparte en su perfil de LinkedIn, Sumner estudió en la Universidad de Texas y se graduó en 2020. Trabajó como gerente de medios en Bumble e influencer digital en Boohoo mientras aún estaba en la escuela.

También es gerente de marketing de la marca de accesorios, 'Strung by Stroh', que su hermana, Baylen Stroh, lanzó en 2019 y aunque la marca no es de ella, tiene una colección en la misma de anillos, collares, entre otros accesorios.

Sumner Stroh, la modelo con la que Adam Levine fue infiel, también tiene un canal de YouTube con 6.25 mil seguidores, donde publica compras de ropa, vlogs de vacaciones y vídeos de belleza. La influencer tiene también OnlyFans, donde ha compartido más de 250 publicaciones.