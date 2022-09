Crystal asegura que Eduardo Ávila, el ex de Alejandro Maldonado finge ser invidente para obtener apoyos. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— La cantante Crystal acusó a Eduardo Ávila, atleta paralímpico, de emplear trucos en sus exámenes visuales para obtener apoyos económicos. En entrevista, la intérprete invidente nos hizo fuertes sobre el exnovio de e Alejandro Maldonado.

Noticias Relacionadas Alejandro Maldonado termina con su pareja, el medallista olímpico

Crystal afirma que el exnovio de Alejandro Maldonado finge ser invidente

En una charla con la revista TV Notas, Crystal afirmó que Eduardo, el medallista paralímpico de 36 años de edad, no pertenece verdaderamente al paralimpismo porque ha competido con gente verdaderamente ciega y es así como ha sacado ventaja.

De acuerdo con la cantante, Ávila no cumple con la visión determinada mínima.

“La visión debe ser de veinte sobre cuatrocientos (una personal normal es de 20/20, y 20/400 está afectada la visión) para poder ser un débil visual declarado, y en este caso, él no lo cubre, Lalo supera esa visión”, explicó Crystal.

Gaudelia Díaz Romero, nombre de la real de la cantante, señaló que conoce esta información debido a que su marido Miguel Ángel Huerta Sánchez fue miembro del Comité Paralímpico Mexicano y presidente de la Federación Mexicana de Deportes para ciegos y débiles visuales, en el periodo de 1998 a 2017.

En aquel periodo, el esposo de Crystal reportó al comité las irregularidades de Eduardo Ávila, pero no se hizo nada.

La intérprete reiteró que la expareja sentimental del maestro de Yoga no debe pertenecer al deporte paralímpico, porque él hace cosas que humanamente no se puede cuando eres débil visual.

Crystal recordó que Eduardo estuvo en Exatlón México y tuvo que "correr, nadar" y eso no pudo haberlo hecho si fuera paralímpico.

Crystal revela que Eduardo Ávila, expareja de Alejandro Maldonado es un "fraude"

Asimismo, la cantante reveló que Hilario Ávila, entrenador de judo de la UNAM y papá del atleta, al ver que su hijo no figuraba lo suficiente en el tema convencional, lo pasó al deporte paralímpico y ahí el ex del 'Teacher Maldonado' sí logra tener medallas de oro.

La intérprete señaló que en una revisión médica al deportista le realizaron un estudio de clasificación y no pasó el parámetro que se pide. Esta prueba fue en 2012 para los juegos de Londres, aunque la CONADE supo, el papá de atleta argumentó que “ya estaba inscrito”.

Posteriormente, un médico determinó que Eduardo Ávila no estaba adecuado para el tema (competir en paralímpicos). Sin embargo, el medallista a seguido compitiendo en esa categoría.

“Ávila ve más de lo que debiera para estar en el deporte... no ve al cien por ciento, pero sí más de lo que debería, al menos en el deporte de ciegos”, puntualizó Crystal.

“Yo no tengo duda de que Lalo sea un buen atleta, pero siempre he dicho que él no es la persona adecuada para representar a nuestro país en el área de ciegos y débiles visuales”, agregó la cantante.

Crystal externó que el exnovio de Alejandro Maldonado continúa en el el deporte, tanto paralímpico, como olímpico por interés económico.

“Él tiene esa entrada y mientras ganes medallas, ganas esa beca, más la beca vitalicia; él cobra más de sesenta y tantos mil pesos mensuales”, aseveró la también exatleta.