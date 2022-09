CIUDAD DE MÉXICO.— Desde su inicio, El Retador 2022 se ha visto envuelto en varias polémicas que ha logrado captar la atención de los televidentes. Pero sus jueces también han contribuido a esto, o al menos uno de ellos sí. Y es que Lupillo Rivera nuevamente protagonizó un comentado momento; para sorpresa de muchos, el cantante recibió un beso por parte de un "imitador" de Bad Bunny, pero quien estaba detrás de "disfraz" fue quien realmente causó asombro.

El Retador 2022. ''Imitador'' de Bad Bunny besa a Lupillo Rivera en pleno escenario

En la pasada emisión del domingo 18 de septiembre, la cantante Ninel Conde se presentó en el escenario de El Retador. La también actriz sorprendió a los televidentes, pero sobre todo a los jueces del reality, pues logró lucir completamente diferente.

La llamada 'Bombo asesino' se sometió a un radical cambio de imagen con la finalidad de participar como imitadora, pero lo que nadie imagino es que se "convertiría" en Bad Bunny, incluso recrearía el polémico beso que el puertorriqueño le dio a uno de sus bailarines como parte de su participación en los premios MTV.

Cabe destacar que Ninel no tenía ensayado el beso, pero la comediante La India Yuridia pidió a la cantante que recreará dicho momento para cerrar con broche de oro la buena imitación que tuvo y que cautivó al jurado.

“Ni, no, no, no, no, yo no se la voy a poner tan fácil, si es Bad Bunny yo quiero volver a ver lo que hizo besando a uno de sus bailarines y tú eres bailarín Lupillo. Que nos convenza esa recreación”, expresó La India Yuridia.

Tras la petición de la juez, la intérprete de "Callados" aceptó, y fue así como Lupillo Rivera se dirigió al escenario, para que "Bad Bunny" le plantara un beso en la boca.

Por su parte, Ninel Conde afirmó que el beso entre ella y el hermano de Jenni Rivera "no pasó", pues fue "Bad Bunny", quien se lo dio, pero Lupillo insistió en que el beso no fue con un hombre, sino con una dama

“Yo estaba en personaje, era un beso de Bad Bunny, así que Ninel ni se enteró”, explicó la cantante.

¿Ninel Conde la "imitadora" oficial de Bad Bunny?

El escenario de El Retador 2022 no fue el primero en el que Ninel Conde asombró con su imitación del puertorriqueño. Anteriormente, la cantante se transformó en el intérprete de "Titi me preguntó" para participar en el programa "Tu cara me suena", en aquella ocasión su imitación también generó buenos comentarios.

Esta vez, Ninel acudió al reality de Televisa como el retador sorpresa en la categoría de imitación. La también actriz pretendía quitarle el trono a La India Yuridia, pero al final no lo logró, aunque sí obtuvo una carta de salvación, por lo que podrá pelear su lugar en el trono el próximo domingo.

La India Yuridia pierde su trono

Al final de la noche el pequeño Luigui Jesús fue quien se quedó con el trono de La India Yuridia, por imitar a José José.

En el ámbito del canto, la ganadora fue Kika Edgar y en el baile Emmanuel Torres, quien sorprendió con sus movimientos de danza clásica y contemporánea.