Niurka Marcos y su novio Juan Vidal vivirán en Mérida, Yucatán

MÉRIDA.— Desde hace un tiempo Niurka vive en Mérida, pero pronto la Península de Yucatán también será el lugar al que se mude el acto Juan Vidal, según la cubana. La pareja se conoció en el reality show "La casa de los famosos 2" y a casi dos meses de que finalizó el programa de Telemundo, la vedette anunció que ella y el actor están listos para dar un nuevo paso en su relación amorosa.

Es una realidad que muchos creían que el romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal sería algo fugaz y que solo duraría el tiempo que estuvieran en el reality, pero los actores han dado muestra de que esto no es así.

Recientemente, en un encuentro con la prensa, Niurka reveló que ella y su novio tienen programados varios viajes de trabajo que realizarán durante los próximos meses, pero tan pronto terminen esos compromisos, el actor se irá a vivir con ella a su residenia en Mérida, Yucatán.

“Después ya nos regresamos a Yucatán a vivir juntos, Juan se viene conmigo, o sea que nos van a ver por ahí paseando en los restaurantes, en los cenotes, en las playas de Yucatán, disfrutando por el sureste”, detalló Niurka, quien recientemente viajó a Perú con Juan Vidal.

La cubana también aprovechó las cámaras para responder a las críticas en torno a su relación con Vidal. Acostumbrada a generar polémica, Niurka indicó que mientras más comentarios negativos en su contra "más mujer escándalo va haber".

“La envidia es para mí el detonador de mi éxito, mientras más me envidien, me critiquen, me odien y me detesten más mujer escándalo va haber y más caro voy a cobrar”, aseveró la también actriz.