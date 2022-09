Orgullosa de liderar la taquilla

RÍO DE JANEIRO (EFE).— Viola Davis destacó ayer la importancia de que una mujer negra pueda ser la protagonista de una película con éxito en la taquilla, en una conferencia que concedió en Río de Janeiro para promover el estreno en Brasil de “The Woman King”.

“Es importante para una mujer negra saber que puede liderar un éxito de taquilla sin necesitar a un protagonista blanco u hombre”, afirmó la actriz y productora, vencedora del premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 2016 por “Fences”.

De acuerdo con los portales especializados, la película protagonizada por Viola lideró la taquilla de Estados Unidos el fin de semana, el primero tras su estreno.

“The Woman King”, la historia basada en hechos reales de un regimiento de mujeres en la África de inicios del siglo XIX, fue dirigida por la estadounidense Gina Prince-Bythewood y cuenta como protagonistas, además de Davis, a Thuso Mbedu, Lashana Lynch y Sheila Atim.

La acción está situada en 1823 y se centra en las agojies, un regimiento de mujeres formado en el reino de Dahomey (actual Benín) para protegerlo de sus vecinos y las potencias europeas, principalmente portugueses, que buscaban esclavos en el corazón de África.

Viola Davis subrayó que “algunas de las grandes películas y de las producciones de grandes cineastas no tienen presencia de negros”.

“Y no estoy hablando tan solo de la presencia física. Nuestro poder, nuestra belleza y nuestras diferencias no son representadas en las películas. Lo que queda es el sentimiento de que somos invisibles”, afirmó.

La afroamericana con más postulaciones al Óscar afirmó que, en 33 años de carrera, es la primera vez que interpreta un personaje en el que se reconoce.

“Pasé 10 años de mi vida estudiando actuación e interpreté personajes clásicos toda la vida. Nunca me sentí representada. Y, ahora, de repente, me sentí en mi mundo. Pude encontrar todas las facetas de Viola y entender la complejidad de ser una mujer negra”, afirmó.

“Actrices como Meryl Streep y Julianne Moore son reconocidas como buenas porque ganaron oportunidades para mostrar que son buenas, lo que no ocurre mucho con las actrices negras. No importa si no soy rubia, tengo valor y quiero personajes que muestren eso”, afirmó.

De acuerdo con Viola Davis, “The Woman King” tiene todas las condiciones para ayudar a las mujeres negras a sentirse valorizadas.