Chyno Miranda habría intentado escapar de clínica en la que está internado: Vídeo

VENEZUELA.— Desde el pasado mes de diciembre se sabe que Chyno Miranda está en una clínica de rehabilitación, sin embargo, también se ha dicho que estaría recluido en dicho lugar contra su voluntad, es por eso que habría intentado escapar. Los nuevos rumores en torno al cantante señalan que logró salir de la clínica, pero fue interceptado a unas cuantas calles. Por su acción, ahora estaría castigado.

Fue durante una reciente emisión del programa "Chisme No Like" en el que se dijo que Chyno Miranda se habría intentado escapar sin éxito de la clínica en la que se encuentra en contra de su voluntad.

De acuerdo con los presentadores del show transmitido por YouTube, debido a que está incomunicado y sin poder tener contacto con su hijo, la desesperación lo orilló a que intentará escapar el pasado fin de semana, pero habría sido capturado a cinco calles del lugar.

Elisa Beristain y Javier Ceriani también comentaron que debido a esta falta, el cantante venezolano estaría en "cuarentena negra"

“El peor castigo para Chyno por haberse escapado el sábado, esto significa no poder hablar con los compañeros, no recibir golosinas, ni pizza, ni sushi, ni nada de la familia”, explicó Javier Ceriani.

De igual modo, en el programa se mostraron fotos y un vídeo en el que se ve al intérprete de "Niña Bonita" en la clínica realizando diversas actividades.

¿La novia de Chyno Miranda habría ido a visitarlo?

En "Chisme No Like" también se indicó que la novia de Chyno Miranda fue a visitarlo, pero en un principio no pudo ingresar así que tuvo que ingeniárselas para verlo.

“Ingrid Falcón es la nueva novia de Chyno que tampoco pudo ingresar. Ella (fingió) que necesitaba rehabilitación para estar al lado de él y la dejaron estar con él solo 30 minutos supervisado”, concluyeron los conductores del programa.

Ella es la nueva novia de Chyno Miranda

Al parecer Chyno Miranda ya tiene una nueva relación amorosa, por lo que su exesposa Natasha Araos y la madre de su hijo Lucca, ya sería parte de su pasado.

Fueron los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes revelaron el nombre de la supuesta nueva novia del Chyno Miranda. De acuerdo con los periodistas, la actual pareja sentimental del venezolano se llama Ingrid Falcón.

Aunque hasta el momento no se conoce mayores detalles sobre la chica, los periodistas afirmaron que el cantante "ama a esa mujer".

“Chyno ama a esa mujer y lo dejaron estar solo 30 min con su novia, la chica hizo todo para estar con él, hasta se hizo pasar como que también necesitaba estar en la clínica”, revelaron los conductores.

Cabe destacar que el venezolano supuestamente tiene una enfermedad periférica y encefalitis, secuelas que le dejó el contagió de Covid-19 que padeció en 2021. Asimismo, el cantante tiene problemas para caminar, pero su estancia en dicho lugar sería por su supuesta adicción a sustancias prohibidas.