Arath de la Torre revivió en "Hoy" toda la polémica que surgió en El Retador 2022 con Pierre David, el participante yucateco que compitió con él imitando a Chuponcito y que denunció fraude dentro del programa, pues aseguró que modificaban la voz del conductor para que se escuchara mejor de lo que en realidad es.

Este miércoles, en la emisión del matutino de Televisa, Arath de la Torre quiso cantar en vivo para comprobarle el público que no está arreglada su voz y que no le ponen ningún filtro. Esto sucedió.

El Retador 2022. Arath de la Torre revive polémica con Pierre David: ''no me ponen filtros''

Arath de la Torre, conductor del programa Hoy, quiso aclarar, de nueva cuenta, todo el escándalo que vivió con el yucateco Pierre David, quien imitó a Chuponcito, luego de que indicara que la producción de El Retador 2022 lo habría ayudado para imitar a Luis Miguel y que cantara lo más parecido a él.

Ante esto, el público hizo severas críticas en su contra pues aseguran que solo estaba ahí de relleno y que además, no tiene el talento necesario, incluso dijeron que no sabía perder y que no era un buen competidor.

Ahora, tras toda la ola de críticas que recibió Arath de la Torre tras su imitación de "El Sol" frente a Pierre David, el conductor de Hoy aprovechó su participación en el juego ‘Canta la palabra’, para mostrar que no recibió ayuda o arreglo en su voz para imitar a Luis Miguel y decidió cantar uno de sus temas.

“Mira para que vean que no me ponen filtros” dijo Arath de la Torre

Raúl Araiza lo interrumpió y señaló que tenía que cantar una canción de Espinoza Paz, quien fue el invitado de este miércoles y no de Luis Miguel, pero el también actor se defendió asegurando que lo había hecho para que Espinoza Paz pudiera mostrar su imitación de Luis Miguel.

El Retador 2022. ¿Qué pasó entre Arath de la Torre y el yucateco "Chuponcito"?

Arath de la Torre fue acusado de fraude en El retador 2022, luego de que el yucateco Pierre David, mejor conocido como "Chuponcito" expusiera su enojo con la producción al supuestamente cambiarle la voz durante la interpretación que hizo de Luis Miguel.

El comediante posteó un vídeo en redes sociales en el que explicaba lo que había sucedido y se decía tranquilo por su eliminación pese a que no estaba de acuerdo. Internautas mostraron también su descontento con El Retador 2022 por presunto favoritismo y por simplemente cumplir los caprichos de Arath de la Torre, ya que era demasiado evidente que la mejor imitación la tenía el participante yucateco.

Ante esto, Arath de la Torre también arremetió en su contra desmintiendo todo tipo de rumores y asegurando que incluso él felicitó personalmente al yucateco por su participación y hasta le dijo que lo admiraba.