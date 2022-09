Alfredo Adame agrede a reportera en plena alfombra roja: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame una vez más protagoniza un escándalo, ahora el exconductor del programa "Hoy" fue captado agrediendo verbalmente a reportera del show "De Primera Mano" durante una Alfombra Roja. Sin embargo, esa no fue la única polémica que colocó al actor en la mira, pues aprovechó las cámaras de la prensa para despotricar en contra de Gustavo Adolfo Infante.

Alfredo Adame agrede a reportera: Vídeo

Luego de que Alfredo Adame agrediera a la reportera Mariana Zepeda, en el programa "De Primera Mano" Gustavo Adolfo Infante comentó que el exconductor del matutino de Televisa es un ser "asquerosamente tóxico" debido a que se la pasa peleando con todos.

Asimismo, el también presentador de TV detalló cómo fue que Adame agredió a la colaboradora del programa de espectáculos.

"Cuando Adame se acerca donde estaba Mariana, la empieza a insultar y le dice 'hija de tu pu$% mad#$%, se lo dijo tres veces, se le acercó a la cara. Mariana, como toda una profesional de la comunicación, se dio la vuelta para evitar seguir escuchando la bola de peladeces que salían de la boca de este individuo...", detalló el conductor.

Infante, aprovechó dicha polémica para recordarle a la audiencia que tiene demandado de manera penal a Alfredo Adame y espera vaya a la cárcel: "eso es lo que yo estoy pidiendo, eso es lo que estamos solicitando".

Por su parte, Eduardo Carrillo señaló que que aunque ella trabaja para el programa no era justo que el exconductor actuara en su contra como tratando de enviarle un mensaje a Gustavo Adolfo Infante.

En tanto que Addis Tuñón enalteció la trayectoria de su compañera. La presentadora indicó que nunca se ha metido con Adame, pero admitió que en esta ocasión Alfredo se pasó de la raya

"Lo que menos merece ella ni nadie es una agresión verbal, ella merece presentarse a trabajar sin miedo a ser agredidas por personas como tu, has llegado a darme risa, pero esto Adame, ya no me da risa y no está sola Mariana Zepeda", dijo en tono serio la comunicadora.

Cabe destacar que el vídeo de la agresión de Alfredo Adame a Mariana Zepeda no fue expuesto, si publicaron un clip en el que el actor habla de lo sucedido con la reportera, a la que se refirió como una mujer “mitómana”, “pelada” y “reporterita mal intencionada”.

"Con una reporterita bastante mal intencionada, que es una pelada majadera y mentirosa de Grupo Imagen, igual de cochina que el patrón que se llama Gustavo Adolfo infante, no es incidente, solo le dije sus verdades, es una mentirosa, una mitómana es un asco igual que el patrón", fueron las palabras con las que se refirió Adame a la reportera que agredió.