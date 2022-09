CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue la propia Leticia Calderón, quien dio a conocer cuál es su estado de salud, luego de que el periodista Alex Kaffie reveló que la actriz fue hospitalizada el pasado viernes, 16 de septiembre sin brindar mayores detalles sobre lo que le había sucedido a la protagonista de "Esmeralda".

#DeÚltimoMomento#DeÚltimaHora



La experimentada actriz Leticia Calderón

ya se encuentra en su casa tras haber estado hospitalizada por una delicada cuestión de salud que solo a ella le corresponde compartir. pic.twitter.com/dKKhTuSw5I — Álex Kaffie (@Kaffievillano) September 17, 2022

Leticia Calderón confirma que fue hospitalizada, ¿cuál es su estado de salud?

El también presentador de TV alarmó a los seguidores de Lety Calderón tras comunicar que la actriz estaba internada en un nosocomio de la Ciudad de México debido a una complicación en su salud. Sin embargo, ella se ha pronunciado al respecto.

Mediante un vídeo compartido en su cuenta oficial de Tiktok, la actriz indicó que se sometió a una operación, pero ya se encuentra bien. Asimismo, Leticia agradeció los buenos deseos y el amor que recibió.

Posteriormente, en entrevista con el programa "Sale el sol" habló del padecimiento que le hizo terminar en el quirófano. En el matutino destacó que ya no podía comer ciertas cosas, pues todo le hace mal.

"Ya venía con una serie de síntomas bastantes incómodos como no poder comer tomate, picante, café, té, grasa, o sea, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como acidez, me sentía mal", explicó Leticia Calderón.

La actriz también señaló que sufría de dolor en la garganta y otros "síntomas bastante incómodos"; indicó que desde hace tiempo atrás venía padeciendo síntomas relacionados con afecciones como la gastritis y la colitis.

Sobre su intervención quirúrgica, Lety aclaró que tras realizarse varios estudios, el médico le indicó que podría operarse, fue así como tomó la decisión.

"No era vida, entonces decidí (operarse), obviamente ya estaba con el doctor y haciéndome varios estudios... cuando me dijo que era candidata a operarme de reflujo biliar y hernia hiatial, y le dije: 'pues como vas'", detalló la actriz.

Leticia Calderon mencionó que la operación no puso en riesgo su vida, aunque si fue un procedimiento crucial: "Fue una operación importante, no grave, no de urgencia, sin mayor complicación de nada, pero que sí era necesaria".

La actriz de telenovelas también manifestó que tras la operación ha podido volver a comer alimentos que tenía prohibidos y ya no sufre de reflujo.

Lety finalizó mencionando que durante su recuperación contó con el cariño y apoyo de sus dos hijos, en especial el de Luciano:

"Estuvo todo el tiempo conmigo cuidándome, protegiéndome, se durmió conmigo, me llevaba al baño, me traía mi agua, me tomaba mi presión", concluyo la actriz.