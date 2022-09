Quién es Jeong Joong Ji, el exparticipante de ''Producer 101'', que tomó su propia vida

Jeong Joong Ji, exparticipante de la segunda temporada de “Produce 101”, tomó su propia vida el 9 de septiembre pasado, según retoman diversos medios que citan a una persona que se identificó como la madre del cantante.

El 20 de septiembre pasado, la madre de Jeong Joong Ji escribió en Twitter. “Mi hijo Joong Ji tomó la decisión de terminar con su vida. No sé cómo poner mis sentimientos en este momento en palabras”.

Según la madre de Jeong Joong Ji, citada por Soompi en Español, su hijo se quitó la vida el 9 de septiembre.

Jeong Joong Ji fue el centro de atención por primera vez como concursante de “Produce 101 Season 2” de Mnet en el 2017. El cantante tenía 30 años en el momento de su fallecimiento; los había cumplido tan solo cuatro días antes.

¿Qué hizo Jeong Joong Ji?

La vida artística de Jeong Joong Ji se vio marcada por el escándalo, incluso antes de que “Produce 101 Season 2” fuera transmitido por la televisión en Corea del Sur; esto porque una presunta conocida del cantante le señaló de acoso sexual.

La joven, cuya identidad no fue revelada, señaló a Jeong Joong Ji de haberle tocado indebidamente mientras tenían una cita en el cine, pese a que ella objetó varias veces.

Tras concluir "Produce 101 Season 2", Joong Ji recurrió a Instagram para hablar sinceramente de la polémica, acusando a su agencia de generar la controversia como una estrategia de mercado que "arruinó mi vida".

"Está lloviendo, así que no puedo ir. Estoy triste…. Tengo envidia cuando veo a mis amigos exitosos. Ni siquiera pude participar. Mi agencia distribuyó rumores extraños como parte de una estrategia de marketing y arruinó mi vida, así que terminé dejando la agencia", escribió en Instagram en aquel año. Captura de pantalla del posteo en Instagram de Joong Ji, vía Soompi en Español

“La gente me critica mientras no conoce la verdad. Es muy difícil lidiar con esto. Realmente no cometí ningún crimen… No soy un criminal. Realmente todos eran rumores fabricados, pero ¿alguien me creerá?”

La agencia en cuestión era WAYZ Entertainment, que negó los señalamientos de su ex colaborador e insistió en que el fin del contrato se dio en buenos términos entre ambos. El mismo año del escándalo se unió a la agencia Think Technique Laboratory.