Shanik Berman se burla de Gustavo Adolfo Infante en programa en vivo: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— La pelea que protagonizó Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, sus compañeras del programa "Sale el sol", sigue dando de qué hablar y aunque varios colegas se han unido a la petición de que sea corrido de Imagen Televisión, otros más como Shanik Berman se han mofado del asunto. Es precisamente una broma por parte de la periodista lo que hizo que Infante pasa incómodo momento en pleno programa en vivo.

Durante una emisión de "De Primera Mano", Gustavo Adolfo Infante retomó la polémica que generó Christian Nodal al ser captado presuntamente ebrio luego de un concierto en Las Vegas.

Sobre este tema, Shanik Berman, quien estuvo como presentadora de invitada en el programa, indicó que le daba envidia que el cantante de regional mexicano no los haya invitado a tomar con él. Tras este comentario, el también conductor de "El Minuto que cambió mi destino" coincidió con la rubia y reiteró que "Nodal no le invitó unos Whiskies".

Sin embargo, tras mencionar su deseo de querer tomar con el intérprete de "Botella tras botella", Gustavo indicó que lo que dijo podrían utilizarlo sus detractores en su contra, incluso les sugirió tomar ese fragmento y subirlo a redes sociales.

Adolfo Infante también señaló que con esta "recomendación" les estaba haciendo el trabajo de sus detractores, pues les estaba diciendo que parte tomar de sus declaraciones para afectar su imagen.

No obstante, Shanik aprovecho lo dicho por el periodista para recordarle su pleito con la conductoras de "Sale el sol". Fue así como se burló de Infante.

“Yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo: ‘o la cabeza de él o mi cabeza’, ah ya me acordé que yo no trabajo aquí, no les puedo pedir al jefe ninguna cabeza”, dijo la conductora entre risas.