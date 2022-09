¿Vadhir Derbez es culpable del accidente de Eugenio Derbez? Su mamá responde y causa polémica

Eugenio Derbez sufrió un accidente hace unas semanas supuestamente a causa de un juego virtual, sin embargo, al momento de la tragedia se sabe que estaba con su hijo, Vadhir Derbez y aunque el actor ya salió a dar una explicación sobre lo que realmente sucedió y su estado de salud, ahora ha surgido una nueva versión que de ser verdad, pondría las cosas muy tensas para la familia Derbez.

De acuerdo a la versión del periodista Alejandro Zúñiga, una fuente cercana a la familia reveló que Eugenio Derbez no tuvo un accidente por estar jugando, sino que su grave lesión en el hombro se debe a que él y Vadhir Derbez se agarraron a golpes durante una pelea e incluso mencionó que llegó a romperle una costilla a su papá y tan fuerte fue el altercado, que mandó a Eugenio al hospital.

Recordemos que fue Alessandra Rosaldo quien dio a conocer que Eugenio Derbez se encontraba hospitalizado debido a un accidente y aunque declaró que su salud no corría peligro, sí dijo que se encontraba grave y que la lesión que tenía era muy complicada, por lo que tuvieron que operarlo. Además, reveló que su recuperación iba a ser muy tardada y dolorosa, por lo que se mantendría lejos de redes sociales.

Diversas versiones incluso señalaron que Eugenio Derbez había tenido un accidente automovilístico y que milagrosamente había sobrevivido, asimismo, otros medios señalaron que el actor de "La familia P.luche" sufrió un infarto pero la familia no lo quiso dar a conocer y prefirió manejarlo con la versión que actualmente todos conocemos.

Ahora, ha sido Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez, quien ha reaccionado a la supuesta pelea que su hijo tuvo con Eugenio Derbez y que lo responsabiliza directamente del delicado estado de salud de, sin embargo, su "respuesta" ha causado polémica. Aquí los detalles.

Mamá de Vadhir Derbez responde si su hijo es culpable del accidente de Eugenio Derbez

Fue el periodista Poncho Martínez quien reveló en su canal de Youtube que hace unos meses pudo contactar a la mamá de Vadhir Derbez, Silvana Prince y entablar una relación "cercana" con ella, pues eran cordiales entre ambos. Ante esto, el reportero dijo tener confianza con ella como para preguntarle sobre esta versión en la que su hijo habría golpeado fuertemente a Eugenio Derbez tras una pelea en su casa y lo mandó al hospital.

Sin embargo, Poncho revela que la reacción de Silvana Prince le causó un poco de conflicto, pues vio su mensaje y ni siquiera respondió, lo que le hizo pensar que Vadhir sí tiene que ver con el accidente de Eugenio Derbez.

”Le mande el siguiente mensaje: ‘Hola, buenos días, está la versión de que el problema de Eugenio fue porque se peleó con Vadhir, ¿quiere que desmienta la información o diga algo al respecto?’... Ella ve el mensaje y no contesta absolutamente nada, cuando lo más fácil hubiera sido decir ‘sabes qué no, o desmiéntelo’”.

De acuerdo al periodista, el silencio de Prince dejó mucho que desear.

“Los silencios también hablan, y no es que esto compruebe la versión de que discutieron, pero es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo respecto a lo que sucedió”.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez y cómo fue su accidente?

A través de un vídeo en sus redes sociales, Eugenio Derbez aclaró su estado de salud y reveló cómo es que había sucedido su accidente. El actor apareció postrado en una cama, con el hombro completamente cubierto hasta la muñeca y Alessandra Rosaldo tuvo que ayudarle a leer los comentarios de los internautas.

En dicho clip, Eugenio declaró que Vadhir lo había convencido de probar un juego virtual y al hacer varios movimientos siguiendo la misma inercia del juego, cayó de varios escalones y se lesionó fuertemente el hombro.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos... Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo" dijo el actor

Asimismo, aclaró que Vadhir fue quien lo auxilió y lo llevó de emergencia al hospital más cercano, pues el dolor que sentía era demasiado fuerte:

“El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Los gritos que iba pegando eran tan fuertes que sólo quería llegar al coche, porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar y dicho y hecho, llegué al coche y no recuerdo nada”.

José Eduardo Derbez niega pelea entre Vadhir Derbez y Eugenio Derbez

Hasta el momento ni Derbez ni su hijo han hablado sobre esta situación; sin embargo, el hermano de Vadhir, José Eduardob Derbez, sí reaccionó y aseguró que dicha información es completamente falsa:

“De repente gente conocida me mandan videos de lo que están diciendo y está cañón. Dice lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no… ni al caso. No va por ahí”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

El también hijo de Victoria Ruffo reconoció que desconoce cómo fue que pasaron las cosas, porque él no se encontraba al momento del accidente, pero confía plenamente en que lo revelado por su padre es la única verdad: