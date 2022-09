Familia de Fernando del Solar ''olvida'' a hijos de Ingrid Coronado tras muerte de su padre

Ingrid Coronado ha estado en polémica luego de la muerte de Fernando del Solar hace dos meses y las declaraciones de su viuda, Anna Ferro, al decir que la conductora había demandado al argentino unas semanas antes de fallecer.

Recordemos que Ingrid Coronado se defendió argumentando que fue Fernando del Solar quién la demandó a ella solicitando el divorcio y una pensión alimenticia debido al cáncer que padecía y que le impedía trabajar.

Además, Ingrid Coronado y la viuda de Fernando del Solar se encuentran en medio de un proceso legal por la herencia del conductor, pues Anna Ferro estaría peleando por la casa de Cuernavaca en la que vivió con su esposo, sin embargo, existen documentos que probarían que dicha propiedad le pertenece a Ingrid Coronado y a sus hijos debido al fideicomiso que habría hecho al lado de su expareja.

Ahora, unas nuevas declaraciones de Ingrid Coronado causaron controversia, pues reveló que la familia de Fernando del Solar no se ha preocupado por sus hijos luego de la muerte de su padre el pasado mes de julio. Esto fue lo que dijo.

Familia de Fernando del Solar ''olvida'' a hijos de Ingrid Coronado

A través de un breve encuentro con la prensa durante un evento de moda, Ingrid Coronado habló de nueva cuenta sobre la muerte de Fernando del Solar, el duelo de sus hijos y cómo es que se encuentran tras la partida de su padre.

Ingrid fue cuestionada sobre si Luciano y Paolo han convivido o han tenido contacto con la familia de Fernando del Solar después de su muerte, a lo que respondió que no, que no han hablado con ellos, sin embargo, asegura que por parte de su familia materna y de sus amigos, los niños están llenos de amor y se han ido recuperando poco a poco.

"No han tenido oportunidad de verlos, pero por sus amigos y por parte de mi familia tienen mucho amor, y las invitaciones les sobran..."

Asimismo, Ingrid Coronado aseguró que ella no está en contra de que sus hijos convivan con la familia de Fernando del Solar y confirmó que son ellos los que toman sus propias decisiones, pues al final del día, es su padre y ellos llevan su sangre.

"Yo no tengo ninguna negativa de nada con mis hijos, finalmente, aunque sean chiquitos toman sus propias decisiones y la verdad es que ellos deciden qué quieren hacer con su apretadísima agenda". bromeó al respecto

Por otro lado, Ingrid Coronado mencionó que desconoce por qué la familia de Fernando del Solar no ha querido tener contacto con los niños pero asegura que tampoco le interesa, pues solo le importa que sus hijos estén bien.

Ingrid Coronado peleará legalmente casa de Cuernavaca a viuda de Fernando del Solar

Ingrid Coronado también fue cuestionada sobre el proceso legal que tiene pendiente con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, por la herencia que habría dejado el conductor a sus hijos en la que presuntamente vendrían incluídas varias propiedades, entre ellas, la famosa casa de Cuernavaca en la que vivieron ambos.

"La verdad es que todo sigue igual, yo no he querido empezar nada... ahora que mis hijos están bien podría ser un buen momento, pero he tenido semanas ocupadas, he estado creando, viendo cosas profesionales, viendo que mi proyecto de Mujer-On no solo se quede en un libro, sino que sea un movimiento"

La conductora reveló que dejará todo en manos de la justicia y que apenas inicie dicho proceso mantendrá al tanto a los medios de comunicación y la prensa.

Ingrid Coronado también confesó que Anna Ferro tampoco la ha buscado y tampoco ha tenido ningún tipo de contacto con ella luego de las declaraciones que hizo a la revista sobre la supuesta demanda que la también locutora interpuso.

La viuda de Fernando del Solar aseguró en dicha entrevista que él siempre puso como prioridad a sus hijos y cubría todas sus necesidades en todo momento, tan es así que tenía comprobantes y pruebas para demostrarlo. Además, aseguró que él aceptó que Ingrid fuera quien cobrara la renta de dos apartamentos que tanto Coronado como Fernando pusieron a nombre de los niños.

A través de su abogada, Ingrid Coronado negó todas estas acusaciones y aclaró que no existía tal demanda y que por el contrario, tanto ella como Fernando del Solar cobraban dichas rentas de los departamentos.