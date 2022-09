Laura Bozzo y reconocido periodista se pelean en pleno programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.— Tal parecer que el programa "Sale el sol" se ha convertido en el "ring" de los famosos, pues ahora ha sido la polémica Laura Bozzo, quien protagonizó una pelea con el periodista Alex Kaffie. A pesar de estar en plena transmisión en vivo, la peruana y el también presentador de TV se dijeron de todo.

Laura Bozzo y el periodista Alex Kaffie se pelean en pleno programa en vivo

Laura Bozzo estuvo de invitada en el matutino de Imagen Televisión, pero mientras platicaba con Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado, Joanna Vega-Biestro y Alex Kaffie, terminó enfrentándose con el último periodista mencionado.

El incómodo momento que causó la peruana y el conductor de la sección 'Pajaros en el Alambre' se dio mientras ella hablaba de su participación en el reality show "La Casa de los Famosos 2" y su regreso a la televisora.

No obstante, Kaffie habría iniciado con el "ataque", pues durante la charla señaló lo mal que se debe sentir Laura al no haber ganado el reality: “pero, ¿no se siente gacho que ya estaba casi en la final y se quedó sin corona? ¡Se quedó sin corona y eso arde!”

Sobre este comentario la peruana le respondió contundente: “a veces perdiendo se gana”, pero Alex Kaffie refutó diciendo: “no, no”, y Laura añadió: “¿Sabes qué corona tengo? Tengo 1 millón y medio de seguidores en TikTok y eso se monetiza querido.

Laura prosiguió mencionando que en "La Casa de los Famosos" no había guion y cada uno se comportaba como fuera, pero este comentario hizo que el periodista volviera a pronunciarse.

“El éxito de 'La Casa de los Famosos' es que cada uno hizo lo que quería, muchos iban con estrategias preparadas, yo no iba con ninguna más que ser yo misma. Puedo jurar que jamás a mí se me dio una sola indicación”, detalló Laura.

Ante esta explicación, Alex respondió: “Usted es muy colmilluda, no nos va a venir a contar que no había guión y esas cosas...”.

Pero este comentario causó que Laura Bozzo reiterara que ella no era ningún personaje: “yo soy como soy, si digo ‘desgraciada’ para mí es una desgraciada, yo sí te lo digo con toda sinceridad, me he quitado todo tipo de máscaras, si falté al respeto, falté al respeto, si hice cosas buenas, hice cosas buenas, yo fui Laura”.

Pero Kaffie le cuestionó a la conductora de TV si "se arrepentiría de las asquerosidades que pronunció": “De las asquerosidades que pronunció, ¿de qué se arrepentiría?”, a lo que Laura respondió: “igual que tú, tú también lanzas porquerías por la boca o sea que a mí no me vengas a decir”.

El periodista de Imagen Televisión volvió a preguntarle a la peruana, “¿de qué se arrepiente?”.

Por lo que Laura arremetió contra Kaffie diciéndole: “no hablo de asquerosidades, pero yo tengo un problema… yo soy una persona que muchas veces tengo la razón, pero la forma en la que yo digo las cosas, destruye... si yo te digo las cosas con inteligencia y sin ofender, yo demuestro que tengo la razón, pero si yo ofendo yo soy quien queda como la loca, eso es lo que yo he logrado vencer en 'La Casa de los Famosos'”.

Asimismo, la peruana dijo que cambió tanto en el reality que “hoy no ofendería a nadie”: “Es más mírame cómo lo trato a Alex, con cariño… antes de 'La Casa de los Famosos' me lo hubiera agarrado a golpes, ahora le digo ‘mi amor, mi Alex’”.

Sin embargo, acostumbrada a la polémica, Laura Bozzo aclaró que sigue siendo controversial: “A ver yo sigo siendo bestia, momia, animal y eso no lo voy a cambiar, pero el tono es lo que uno cambia", explicó la presentadora de TV.

Finalmente, Alex Kaffie tiró una última indirecta que habría causado el enojo de la peruana.

“Voy a ir a su programa, va a ser un capítulo que se llame, ‘se quita lo obeso, lo larva no’”; debido a ello Laura contestó: “me encanta ser larva y también voy a hacer otro que diga: ‘se rejuvenece con plata pero lo bruto no me lo quita nadie’, ¡no hay trasplante de cerebro, señoras y señores”, concluyeron entre risas.

La respuesta de Laura Bozzo habría disgustado al periodista de espectáculos, pues posteriormente, Alex Kaffie publicó un tuit en el que hizo referencia a lo dicho por la peruana.