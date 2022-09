Octavio Ocaña. Vinculan a proceso en libertad a policía que le disparó al actor

El caso Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar, y luego de que el pasado martes detuvieran a Leopoldo "N", presunto culpable de la muerte de "Benito" en Vecinos, ahora el delincuente y expolicía fue vinculado a proceso en libertad.

La familia de Octavio Ocaña reaccionó a toda esta situación y esperan que las autoridades continúen con su trabajo, pues cabe mencionar que aún están en la búsqueda de Gerardo "N", otro de los policías que participaron en la persecución del actor fallecido en octubre de 2021. Aquí todos los detalles.

Leopoldo 'N' fue vinculado a proceso en libertad por muerte de Octavio Ocaña

La audiencia se realizó el pasado jueves 22 de septiembre en los juzgados del Penal de Barrientos, en Tlalnepantla y de acuerdo con la información de la familia de Octavio Ocaña y su abogado Francisco Javier Hernández, el imputado podrá llevar el proceso en libertad, ya que el juez, le dictó la medida cautelar de un brazalete localizador y el pago de una fianza de 100 mil pesos.

Asimismo, tendrá que presentarse periódicamente al juzgado, durante los 2 meses que dure la investigación. Cabe mencionar que Leopoldo "N" fue cómplice en la persecución a Octavio Ocaña y presuntamente él le habría disparado al actor mientras conducía en la autopista Chamapa-Lechería. Gerardo ’N’, otro agente implicado, sigue prófugo

"Nos sentimos muy esperanzados, porque la jueza encontró elementos suficientes para vincular a proceso a Leopoldo "N", solicitamos una ampliación de la parte de investigación de dos meses. Él tiene tres medidas cautelares, las cuales las tiene que cumplir y mientras no las cumpla permanecerá detenido; Garantía de cien mil pesos, brazalete de localización y firmar las visitas" sentenció

Ante la detención del policía Leopoldo "N", el padre del actor mencionó que no habrá forma de que salga bajo fianza, pues además enfrentará otro delito:

“Me dijo la Fiscalía Anticorrupción que a él le va otro delito para que no salga, él ya no sale, este personaje va a permanecer ahí y esperemos que por el resto de su vida”.

Papá de Octavio Ocaña revela detalles de la muerte del actor: ''Él no se dispara''

Según las declaraciones del papá de Octavio Ocaña, su hijo no fue quien se disparó a sí mismo como lo intentaron manejar las autoridades, sino que lo bajaron del auto para matarlo y luego lo volvieron a subir.

“Octavio Ocaña no se dispara, Octavio Ocaña tenía la pistola guardada como debe ser, cómo yo le enseñé porque la pistola es para defenderse, no para andarla presumiendo ni mucho menos. Según las investigaciones que hicimos lo vienen persiguiendo, lo paran, lo bajan, le disparan, lo vuelven a subir y le acomodan la gorra porque mi hijo nunca traía la gorra así, la traía de lado siempre y desde que vi el momento de todo, dije: ‘esto no fue así’”, explicó.

Asimismo, aclaró que el arma con la que le dispararon a Octavio Ocaña no era la de él, era de los mismos policías quienes acomodaron toda la escena para tratar de inculparlo. De esto se dieron cuenta porque el disparo fue horizontal, no vertical.

“Disparan la pistola de mi hijo, pero nunca encontramos el casquillo. A él lo matan con el fusil del policía, la pistola la disparan, pero no la disparan vertical sino horizontal y de los nervios todo lo hicieron mal”, comentó.

Familia de Octavio Ocaña exige justicia; buscan a Gerardo "N"

Bertha Ocaña, hermana del actor, mostró ante las cámara la imagen de otro presunto implicado en la muerte de su hermano: Gerardo N y en redes sociales, la familia ya se encargó de difundir la imagen para que puedan dar con él y también sea detenido.

“Él es Gerardo N, estamos pidiendo mucho apoyo en las redes sociales y en determinado momento la fiscalía deberá emitir un boletín de búsqueda para dar con él”.

Asimismo, la mamá de Octavio Ocaña, Ana Lucía Ocaña, declaró que aunque están un poco tranquilos por la detención de Leopoldo "N", el dolor por la muerte del actor de Vecinos no se irá jamás, y lo único que quieren es que se haga justicia y que detengan a todos los implicados en el fallecimiento de su hijo.

“Un poco más tranquilos, pero siempre con el dolor, eso nunca se va a terminar... mi hijo era incapaz de quitarse la vida, un muchacho pleno, lleno de vida, alegre, transmitía todo y eso fue algo injusto en la vida de mi pobre hijo. Lo único que queremos es que paguen los culpables y quien está prófugo igual, los dos culpables de la muerte de mi hijo”.