CIUDAD DE MÉXICO.— En la década de los años 90, los gemelos Brenan, se convirtieron en una especie de 'héroes en la ciudad', pues apoyaban a aquellos ciudadanos que tuvieran problema. Asimismo, los gemelos Jorge y Toño Brenan, también fueron actores, cantantes y hasta luchadores, que un día ya no fueron requeridos por los productores y desaparecieron de la pantalla chica.

En entrevista con una periodista, los también exreporteros fueron cuestionados sobre si haber —o no— pertenecido al supuesto catálogo de Televisa afectó su carrera artística.

Catálogo de Televisa. Los gemelos Brenan reaparecen y aclaran si fueron parte de él

En entrevista con la periodista Inés Moreno, los gemelos Brenan hablaron de su paso por la televisión, y como era de esperarse, también se pronunciaron sobre el presunto catálogo de Televisa.

En la charla, Inés inició señalando que a los gemelos "los vendían como los galanes de la noticia, de la televisión, pero había rumores de que los ofrecían para otro tipo de cosas", tras este comentario la periodista de forma directa le cuestionó a Jorge y Toño Brenan si llegaron a escuchar esos rumores.

Fue así como la respuesta de Toño llamó la atención, pues además de ser un tanto confusa, el exactor se tardó en contestar.

Y es que Jorge respondió de manera inmediata que "no", pero Toño se quedó pensando y comentó: "Es que aquí puede haber interpretación, en China y en México existe el rumor de un catálogo con el que te venden a políticos y gente millonaria, que podría ser un tipo de prostitución, bueno es como una especie de contrato de que tú das tu cuerpo y ellos te dan presentaciones".

"Los rumores era que los Gemelos Brenan tenían un precio", añadió Inés, a lo que Toño prosiguió: "Fíjate que sí lo llegamos a escuchar, pero la verdad es que nosotros no fuimos más que a XV años, a algún evento de gente especial, a alguna inauguración y ya... A lo mejor nos querían decir, pero nunca se dio la ocasión porque Jorge y yo no somos, ni alcohólicos, ni drogadictos, como que siempre decíamos que no, entonces casi casi nos decían 'es que ustedes no sirven para esto'", detalló el exactor.

"Nunca se rompió el hielo y la propuesta nunca nos llegó bien, no de manera directa, como que sólo le medían el agua a los camotes", agregó Toño.

Posteriormente, Jorge terminó hablando del presunto famoso catálogo que durante años se ha dicho que existía en Televisa, y en el que tanto actores, como actrices, aparecían "ofreciendo" servicio de compañía a cambio de dinero u otros favores.

"Pues es que de repente sí hacían las preguntas pero como de juego, yo recuerdo que en esa época me decían que cuánto cobraría y yo les decía que 10 millones de dólares, porque sabía que nadie me los iba a dar", puntualizó.

"Cuando íbamos a los palenques siempre metían chistes, pero los veíamos como chistes... Nos hacían insinuaciones para ver si tenían respuesta", agregó el excantante.

Los gemelos Brenan terminaron confesando que les llegaron a pedir shows en los que querían que se quitaran la camisa y se quedaran en bóxers, sin embargo, siempre se negaron a dar ese tipo de espectáculos

"Nunca fuimos, pero sabíamos que hacían unas fiestas en un cuarto oscuro, donde cantaban con una pantalla donde tú no veías nada y sólo era como un espejo, entonces no sabías si había una, 10 o 100 personas... Existe la leyenda que después de eso ya les decían que les pagaban determinada cantidad. Y la verdad nunca quisimos ir, ni dar esperanza", finalizó Toño.

¿Qué ha sido de los Gemelos Brenan?

Actualmente, los Gemelos Brenan no tienen intenciones de volver a la televisión, pues aseguran no extrañar el mundo del espectáculo, debido a que ya vivieron la fama y prefieren disfrutar del presente, antes que estarse lamentando de lo que fue su vida.

Sin embargo, tras alejarse de la vida pública, Toño tiene 23 años casado con Rosina Hernández, mientras que Jorge es soltero, trabaja en una empresa en el área de tecnología de la información y cuida a la mamá de ambos.