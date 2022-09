CIUDAD DE MÉXICO.— La estancia de 'El Capi' Pérez en TV Azteca parece estar en peligro, pues tras la salida de Sandra Smester como Directora de Contenidos, se realizarán cambios importantes en la programación, pero éstos podrían perjudicar al también presentador de "Venga la Alegría".

Programa de TV Azteca saldría del aire tras cambios; 'El Capi' Pérez podría verse afectado

Con la llegada de Adrián Ortega, quien fue nombrado el nuevo Director de Contenidos de la televisora del Ajusco, se ha dado a conocer que ya han empezado con los cambios en la programación de los canales de TV Azteca. Por ejemplo, este sábado 24 de septiembre programas como "Corazón Grupero" y "Al Extremo" recorrerán su horario.

Pero también trascendió que el programa "La Resolana Nius" conducido por 'El Capi´' Pérez, dejaría de transmitirse, pues se ha anunciado que habrá nuevos programas durante la tarde y hasta la noche.

La noche es joven y nuestras parodias están que arden. uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83DuDD25 Ya co-co-co-comenzamos. uD83DuDE0EuD83DuDE08 #LaResolana



uD835uDC00uD835uDC33uD835uDC2DuD835uDC1EuD835uDC1CuD835uDC1A uD835uDC14uD835uDC0DuD835uDC0E En Vivo https://t.co/orutx3SfBF pic.twitter.com/A0j2LuvNJ2 — La Resolana (@LaResolana) September 4, 2022

Aunque se recurrirá a la retransmición de contenido, es decir, se dice que en las noches de los siguientes sábados se volverá a pasar la serie que protagoniza Bárbara de Regil: "Rosario Tijeras", misma que en su estreno en Azteca 7 tuvo buenos niveles de audiencia, pero ahora será transmitida en Azteca Uno y en un horario de 9 a 11 PM.

Otro programa que será retransmitido en la programación de los sábados será "Don’t, No Lo Hagas"; éste "iniciara" este 24 de septiembre por Azteca Uno en punto de las 7:00 PM.

¿'El Capi' Pérez se va de TV Azteca? Cambios en la televisora le afectarían

De acuerdo con la cuenta de contenido de espectáculos, @LaComadrita, 'El Capi' Pérez seguirá conduciendo el programa de "La Resolana", pero en su formato normal, pues al parecer han cancelado "La Resolana Nius".

La cuenta señala que el programa seguirá siendo transmitido los domingos a las 11 de la noche, ya que ese horario sigue disponible.

El programa que si saldrá del aire es #LaResolanaNius pero el Capi seguirá en Domingo después de Masterchef Celebrity. pic.twitter.com/ZnpfLyJV8d — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 21, 2022

Cabe destacar que este supuesto cambio que se realizaría en la programación del canal de TV Azteca afectaría directamente al también presentador del matutino "Venga la Alegría", de quien se dice podría dejar la televisora del Ajusco, pues ya no estaría siendo considerado en los planes de los ejecutivos.

Recordemos que recientemente él mismo confirmó que no fue considerado en el equipo para ir al mundial de Qatar 2022, situación que si le molesto, y de la cual desconoce el porqué se tomó tal decisión.

“No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. No sé, no tengo idea (de los motivos)… sí me ardió un poquito porque estoy en mi ‘Pick’ pero voy a estar apoyando desde la banca al equipo”, declaró el conductor de "VLA" al ser cuestionado sobre su participación en el mundial