LOS ÁNGELES.— El accidente que sufrió Eugenio Derbez sigue generando muchas especulaciones pese a que el mismo actor publicó un vídeo en el que detalló cómo fue que sufrió dicho percance que lo tiene en cama y con mucho dolor. Y es que en internet desde hace un par de días ha corrido el rumor de que en realidad su hijo Vadhir fue el culpable de que el también director esté así. Ahora la esposa de Derbez se pronunció al respecto.

Esposa de Eugenio Derbez aclara si Vadhir golpeó a su papá

Desde que se dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un aparatoso accidente, se mencionó que Vadhir, el hijo que el actor tuvo con Silvana Prince, fue la única persona quien presenció el accidente del también comediante, debido a ello se ha señalado al joven.

Pero es Alessandra Rosaldo, quien decidió ponerle fin a los rumores mal intencionados, y salió en defensa del hijo de su esposo.

En entrevista con varios medios de comunicación, la cantante negó que Vadhir Derbez haya estado involucrado en el accidente de Eugenio como se ha especulado.

La también actriz señaló que a la familia Derbez le dan mucha risa los chismes, pero también tristeza y preocupación, pues rumores como éste han generado alarma entre algunos de sus allegados, quienes han llegado a creerlos.

"Por un lado nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza y por otro lado nos alarma. O sea, hasta dónde es capaz de llegar la gente y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando […] no sé qué es lo que están buscando. Es muy fuerte y es muy triste, porque hay quien lo cree y hemos recibido mensajes de gente cercana alarmada, preguntando si es cierto, que de hecho es así como nos enteramos (de los rumores)", declaró la vocalista de Sentidos Opuestos.

La esposa del creador de "La Familia P.Luche" destacó que afortunadamente los medios que han acusado a Vadhir son "chiquitos" y que tienen poco alcance.

"Afortunadamente son los menos (pocos medios) y, además, afortunadamente son medios pequeñitos que llagan a menos gente", externó la intérprete de "Amor de papel".

LOS MENOS ? MEDIOS PEQUEÑITOS ? Pues … ni tanto de que hacen ruido hacen ruido , tanto , que no estuvieran hablando de esto … #VadhirDerbez golpeó o no a @EugenioDerbez ?? #YouTube ahí pásenle el video a Zúñiga en su grupo de FB . Si hay que checar esas fuentes uD83DuDE2C pic.twitter.com/wX5CuynylK — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) September 24, 2022

Cabe destacar que ha sido en redes sociales donde inició el rumor de que el actor y cantante, Vadhir Derbez, golpeó a su papá; asimismo, internautas han difundido una versión que indica que el joven provocó el accidente de su papá.

Debido a la falta de declaraciones por parte de Vadhir, y al silencio que mostró la mamá del chico al ser cuestionada sobre esta polémica, el rumor ha cobrado fuerza.

Hermano de Vadhir revela si Vadhir golpeó a Eugenio Derbez

Antes de que Alessandra Rosaldo defendiera a Vadhir Derbez, su hermano José Eduardo también se pronunció al respecto.

El también hijo de Victoria Ruffo afirmó que su hermano no golpeó a su papá y reiteró que éste se cayó por estar jugando como lo explicó en un vídeo compartido en Instagram.

"Están cañón (los rumores). Dicen que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que ni al caso, no va por ahí. Yo no estuve ahí, pero (fue) lo que explicó mi papá, estaba jugando con estas cosas de realidad virtual, que yo lo he hecho solo una vez y sí se me hace algo que está un poquito, está peligrosón", mencionó el actor en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

José Eduardo Derbez también habló de la salud de su papá y reveló que, por el dolor que sufre, la mayoría del tiempo está sedado.

Cabe destacar que Vadhir Derbez, hasta el momento solo ha publicado fotografías de sus recientes viajes con su hermana Aislinn, por lo que internautas han criticado su actuar, incluso han señalado que a pesar de los ataques, él no ha sido capaz de dedicarle un mensaje a su papá.