Grettell Valdéz muestra cómo quedó su dedo tras cirugía por cáncer (FOTOS)

Hace unos meses Grettell Valdéz dio a conocer que debido a una verruga que podría dar indicios de cáncer, se iba a someter a una operación en que perdería parte de un dedo de su mano izquierda. Ahora, tras unos meses en los que se tuvo que someter a tratamientos y quimioterapias, la famosa actriz reveló cuál es su estado de salud y cómo es que quedó su dedo tras la operación. Aquí todos los detalles.

Grettell Valdéz muestra cómo quedó su dedo tras cirugía por cáncer

Durante un encuentro con la prensa en un evento, Grettell Valdéz mostró cómo está su dedo luego de la cirugía que le hicieron hace unos meses por una verruga. La también influencer comentó que ya fue dada de alta y que fue precisamente hace unos días que tuvo su última visita al doctor.

“justo hace una semana fue la última vez que fui con mis doctores, tanto el oncólogo como el cirujano, los dos me dieron de alta, fue la última radiación que tuve”.

Respecto a cómo se encuentra su dedo luego de que fuera operado, Grettell Valdéz comentó que aunque perdió parte de la uña y toda la huella, la realidad es que casi no se nota la cirugía, pues agregó que fue algo muy pequeño y agradeció no haber perdido nada más.

“Ni se nota nada. Si lo ves así en perspectiva, sí se ve más chiquito, obviamente toda la huella la perdí y la mitad de la uña, gracias a Dios no perdí nada más”

Grettell también se sometió a radiaciones para “matar cualquier molécula que haya quedado (del virus)”, según ella misma explicó, así como una quimio localizada. Sin embargo, añadió que al principio fue un susto muy grande, pues con el simple hecho de escuchar la palabra cáncer es muy fuerte cuando te diagnostican una enfermedad así, pero la actriz está muy agradecida de que todo haya quedado en el pasado.

“Después de la radiación y la quimio que me pusieron local, ya quedó en el pasado”, señaló la famosa.

¿Qué le pasó a Grettell Valdéz?

En una transmisión en redes sociales que realizó en enero de este año, Grettell Valdéz dio a conocer que una verruga que tenía en el dedo eventualmente podría desencadenar en cáncer, razón por la que se sometió a una cirugía.

"Me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace cinco años... Hoy por hoy, no es cáncer... es un virus, que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta",

¿Por qué tuvieron que quitarle parte del dedo a Grettell Valdéz?

Poco tiempo después de su operación y de que le quitaran parte de su dedo, Grettell Valdéz aclaró cómo es que contrajo el virus por el que tuvo que ser sometida a dicha cirugía y reveló que todo fue gracias a un mal manicure hecho con accesorios que no estaban limpios ni esterilizados, por lo que exhortó a las personas a que tengan mucho cuidado cuando se hagan ese tipo de cuidados y con quién se lo hacen, pues aseguró que pudo haber evitado todo eso.

“Importante, ¿cómo fue que pasó? Un manicure con los instrumentos no limpios, entonces yo les quiero sugerir que lleven su propio material. No se arriesguen o chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor, y de una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro, terminó en todo esto”, indicó.